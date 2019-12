1000 bodů pro Staala. Ze syna farmářů je legenda NHL a člen Triple Gold Clubu

Vyrůstal na farmě v ontarijském Thunder Bay, kde jeho rodiče pěstovali trávníkové koberce. Ty, které se pokládají třeba na golfových hřištích. Jako malý si zamiloval hokej a kouzlu ledové hry podlehli i jeho tři bratři. Eric Staal si nakonec se všemi zahrál v NHL. V lize, kde dosáhl na úžasné úspěchy. Mezi nimi vyniká především zisk Stanley Cupu z roku 2006.

89. hráčem v dějinách NHL s 1000 body.

I tím je po nedělní noci Staal, statný Kanaďan, jehož předci se kdysi vydali přes Atlantik z Nizozemí.

Mezi tisícovkaře se jeden z tahounů Minnesoty zařadil, když ve 13. minutě zápasu proti Chicagu napřáhl a prudkou ranou z voleje propálil Robina Lehnera.

"Jsem samozřejmě hrdý na to, co jsem dokázal. Toho milníku bych ale nikdy nedosáhl bez pomoci mnoha lidí kolem mě. Přesně na to jsem myslel, když jsem se trefil," povídal Staal po utkání, které pro něj a jeho spoluhráče skončilo porážkou 3:5.

"Samozřejmě by bylo příjemnější, kdybychom vyhráli, ale snad na mě ještě spousta výher v této a následujících sezonách čeká," dodal čahoun s náramně šikovnýma rukama.

Když máma Linda viděla, čeho všeho v NHL Eric dosáhl a kterak se do slavné soutěže probili i její další tři synové, často si pokládala otázku, jak je to možné.

"A nikdy jsem nenašla odpověď. Vždyť nikdo z naší rodiny do té doby nebyl žádný velký sportovec," povídala před časem pro zámořská média.

Že by sedlácké geny? O těch by mohl vyprávět i Jaromír Jágr. Klíčová nicméně byla pracovitost. A také vůle, soutěživost i pokora.

Staal si v NHL vybudoval velké renomé. Nejprve v Carolině, kde coby mladíček vystřihl stobodovou sezonu a získal Stanley Cup. Dlouhé roky tam byl kapitánem, v jednom útoku se alespoň na chvilku sešel s bratry Jaredem a Jordanem. A poté po nevydařeném intermezzu v New Yorku, kde čekal další sourozenec Marc, také v minnesotském dresu.

Do State of Hockey přicházel před pár lety mnohými odepisovaný, přesto vítán s otevřenou náručí. Máš šanci zase být tím Ericem Staalem, jakého všichni známe, uslyšel tehdy.

A podařilo se mu to, až zázračně vzkřísil svou kariéru. Jeden čas si na ledě báječně rozuměl s Mikaelem Granlundem a Jasonem Zuckerem. Teď zase navazuje spolupráci s norským kejklířem Matsem Zuccarellem.

Ve své kariéře si Staal sedl i s mnoha dalšími zručnými borci, třeba s Alexem Sjominem. Má vysoké hokejové IQ, je silný a nezdolný. Zkrátka ideální centr, podle klasického kanadského střihu.

Když byl na vrcholu, své si odehrál i s javorovým listem na prsou. Má zlato z olympiády i mistrovský titul. Patří do vybrané společnosti zvané Triple Gold Club.

A teď, ve 1208. mači v NHL, dosáhl na tisící bod. Jedině tak ztvrdil své výjimečné postavení v dějinách prestižní ligy i hokeje jako takového. Jednou bude kandidovat do Dvorany slávy, na to vemte jed.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+