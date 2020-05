Aleš Hemský se k hokeji nevrátí, ukončil kariéru

Útočník Aleš Hemský oficiálně uzavřel svou úspěšnou hráčskou kariéru. Mistr světa z roku 2005 to uvedl v rozhovoru pro deník Sport.

„Nikde jsem to nevyhlašoval, nic nesvolával, to nikdy nebyl můj styl. Jen jsem uvnitř sám sebe věděl, co nastává,“ řekl Sportu Hemský s tím, že rozhodnutý byl už loni na konci léta. „Pořád to bylo takové jo a ne, až jsem pochopil, že se s koncem definitivně musím smířit,“ doplnil.

Pardubický odchovanec v NHL odehrál za Edmonton, Ottawu, Dallas a Montreal i s play off 888 zápasů, v nichž vstřelil 181 branek a přidal 412 nahrávek. Naposledy v soutěži působil v sezoně 2017/18, kdy sehrál sedm utkání za Canadiens. Víc mu nedovolily následky otřesu mozku.

„Po čase jsem si myslel, že jsem v pohodě, trénoval jsem a chtěl se vrátit. Do NHL už asi ne, ale do Evropy mě to lákalo. Anebo úplně domů. Věřil jsem, že se do toho dostanu, ale časem jsem zjistil, že na tom moc dobře nejsem,“ líčil hráč, který musel vyhledat i odbornou pomoc.

„Pár lidí mě tady v Americe dávalo do kupy. Trvalo skoro dva roky, než jsem se z potíží vyhrabal. A když už jsem věřil, že se mi návrat vydaří, ozvala se kyčel. Doktoři tvrdili, že neodehraju víc než dvacet procent zápasů. Došlo mi, že to už je konečná,“ pokračoval teď už bývalý útočník.

Trable ho limitovaly i v osobním životě. „Když jsem si ani nemohl hrát s dětmi, vůbec jsem nefungoval jako člověk, to bylo těžký... Hokej mám pořád rád, chtěl jsem si prodloužit kariéru a bavit se jím, jenže když chcete a nemůžete, je to těžký. To mě na tom štvalo nejvíc,“ přiznal.

Mistr světa z roku 2005, extraligový šampión s Pardubicemi z téhož roku či bronzový medailista ze ZOH 2006 v Turíně a MS 2012 aktuálně žije s manželkou a dvěma syny v Texasu. Snaží se být stále aktivní, čas od času zajde na golf nebo si ještě zahraje hokej se starou gardou Stars.

Zároveň i přemýšlí, kudy se ve 36 letech vydat dál. K práci kolem NHL podle něj není lehké se dostat. „Zjistil jsem, že vám ji někdo jen tak nedá. Jenom za to, že jste pro ně odehrál pár let. Tak to nefunguje,“ usmíval se Hemský, jehož TSN zařadila do třetí lajny historického týmu Oilers.

