Anaheim Ducks a shrnutí sezony 2019-2020: Eakins potřebuje čas

Sezona 2019-2020 National Hockey League je na nějakou chvíli kvůli pandemii koronaviru pozastavena a je možné, že se už ani nerozeběhne. V následujících dnech se tak web NHL.cz bude věnovat letošnímu období z pohledu jednotlivých týmů. Rubriku startujeme dnes s Anaheim Ducks.

Moc se toho od nich letos neočekávalo. I proto byl vstup do sezony 2019-2020 v podání Ducks velmi příjemným překvapením – bilance 6-2-0 z prvních osmi zápasů.

V jeden moment byli dokonce v čele Pacifické divize, Západní konference. Potom ale následoval pád do míst, kde se zkrátka s Anaheimem před startem období počítalo.

Podobně jako loni... Nefungovala ofenziva, také defenziva vykazovala velmi špatné výkony. Obrovské trápení znamenaly speciální týmy.

Přesilová hra byla naprosto tragická, druhá nejhorší v lize (pouhých 14.7%). Při hře v oslabení bychom je našli na 26. místě.

Eakins potřebuje čas

Ducks vstupovali do sezony s novým mužem na postu hlavního trenéra.

Randy Carlyle, jenž tým v roce 2007 dovedl k zisku jediného Stanley Cupu, se poroučel už v průběhu minulého období. Sezonu jinak dotrénoval generální manažer mužstva Bob Murray.

Ten (až) 17. června jmenoval na pozici Dallase Eakinse, který předtím působil čtyři roky u farmářského týmu San Diego Gulls (AHL).

A počínal si tady skvěle. Třikrát s tímto celkem postoupil do play-off, loni zaznamenal účast v konferenčním finále.

Z jeho příchodu byli všichni příznivci Anaheimu nadšení. Doufali ve zlepšení, posun vpřed. Zatím se nic takového nestalo a někteří už začínají mít obavy.

Jsou týmy, které se po příchodu nového kouče okamžitě zvednou. Ducks a Eakins ale budou potřebovat chvíli čas.

Nejprve je tady potřeba trochu vyčistit "nepořádek" po Carlyleovi. Ne, že by on byl špatným trenérem, to vůbec. Vždyť i co se výher týče, je v Anaheimu nejlepší (384). ... Jeho taktiky už ovšem moc neplatí.

Výhodou Eakinse je, že většinu svých svěřenců zná ze štace s Gulls. Ještě tak musí víc zainteresovat veterány, kteří byli doteď zvyklí na trochu jiný hokej.

Eakins, třiapadesátiletý Američan, asi nevydrží u Ducks nějakých deset let.

Je v tuto chvíli nejlepší volbou?

Těžko říct, k dispozici jsou totiž třeba Gerard Gallant a Peter Laviolette. Dělat závěry po necelé jedné sezoně ale nemá žádný smysl. Jak už bylo napsáno... chce to čas!

Nevýrazný Gibson

Brankář John Gibson patří k hlavním oporám Anaheimu, letos však zažívá vůbec nejhorší období v kariéře.

V sezoně odchytal zatím 51 zápasů a zapsal v nich bilanci 20-26-5. Průměr obdržených branek má potom 3.00 a procentuální úspěšnost zákroků 90.4.

Důkazem budiž také pohled do pokročilých statistik.

Statistika GSAx, tedy chycené góly oproti očekávaným, kde je John Gibson na hodnotě -9.92. Nebo rozdíl mezi předpokládanou a skutečnou úspěšností zákroků (dFSv%) – číslo -0.45.

Ano, je pravdou, že mu spoluhráči situaci neulehčují. Ale tak či tak, Gibson, šestadvacetiletý Američan, má zkrátka období jako na houpačce.

Hned v 19 zápasech pustil za svá záda čtyři nebo více branek, přičemž Ducks z toho vyhráli pouze třikrát.

Světlou chvilkou bylo 25. listopadu domácí utkání proti New York Islanders, kdy pochytal všech 26 střel soupeře a zapsal jediné čisté konto v sezoně. Určitě ale měl i pár dalších dobrých duelů.

Pokud chce ovšem Anaheim pomýšlet na lepší výsledky, bude potřebovat od svého startujícího gólmana konzistentní výkony. Jako v období 2015 až 2018.

Vstupní draft a letní přestávka

Ať se letošní sezona dohraje nebo ne, Ducks už budou věnovat pozornost pouze letní přestávce.

V první řadě dojde na Vstupní draft NHL 2020, kde vlastní celkem sedm voleb. Dvě mají mimochodem v prvním kole.

Letošní draft má být hodně silný. Z nějakého pátého místa tak mohou získat do systému nesmírně kvalitního mladíka.

Při uzávěrce přestupů opustilo tým hned několik hokejistů, kterým vyprší po skončení období (1. července) smlouva. Mezi nimi byl třeba i český útočník Ondřej Kaše.

Na soupisce Anaheimu momentálně registrujeme čtyři muže, kteří se mohou stát neomezeně volnými hráči. Je tam například brankář Ryan Miller.

Omezeně volným hráčem potom bude obránce Jacob Larsson nebo útočník Sonny Milano.

Bob Murray má pod platovým stropem slušný polštář. Mimo jiné, po sezoně 2020-2021 může být neomezeně volným hráčem útočník Ryan Getzlaf.

Jak si budou Ducks počínat při letní přestávce?

Nejlepší mladíci

Větší prostor v sestavě budou dostávat útočníci Max Comtois, Sam Steel. Časem se tam dostane určitě i (zatím nepodepsaný) útočník Trevor Zegras, devítka Vstupního draftu NHL 2019.

V ofenzivě vypadá velmi dobře také útočník Benoit-Olivier Groulx, jenž letos válel za dva týmy v juniorské QMJHL. V 55 zápasech vstřelil 29 gólů a zapsal celkem 78 kanadských bodů.

Z defenzivních řad jmenujme obránce Brendana Guhle, který už nastoupil v nejlepší hokejové lize k několika zápasům.

Mezi tyčemi potom českého brankáře Lukáše Dostála. Ten měl fantastickou sezonu v Liize, finské nejvyšší hokejové soutěži, za Tampereen Ilves.

Dalšími "želízky v ohni" jsou obránce Josh Mahura a útočník Brayden Tracey.

Ze světa statistik

TÝMOVÉ STATISTIKY

Sezona 2019-2020: bilance 29-33-9, 67 bodů

Postavení v tabulce: 13. místo v Západní konferenci

Vstřelené branky: 182 ... 26. místo ... (2.56 na zápas)

Obdržené branky: 225 ... 28. místo ... (3.17 na zápas)

→ Pozn.: Vstřelené a obdržené branky, nepočítáme-li nájezdy.

INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY

Produktivita: Adam Henrique (C)... 43 kanadských bodů

Nejlepší střelec: Adam Henrique (C) ... 26 gólů

Nejvíc výher: John Gibson (G) ... 20 výher

Nejlepší úspěšnost: Ryan Miller (G) ... %ús 90.7

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Ondřej Kaše (PK) ... 49 zápasů ... 7 gólů ... 16 asistencí ... 23 kanadských bodů ... +/-: 7 záporných bodů

→ Pozn.: Hokejista 21. února vyměněn k Boston Bruins.

---

Zítra jsou na řadě Arizona Coyotes a shrnutí jejich sezony 2019-2020.

