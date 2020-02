Anaheim měnil s Bostonem. České řady u Medvědů rozšíří Kaše

Boston to myslí s útokem na Stanley Cup zcela vážně. Nejen, že vede celou soutěž, ale ještě k tomu své řady posiluje. Útok Medvědů vyšperkuje další Čech Ondřej Kaše, jenž má punc střelce, ale jeho kariéru dost brzdí zranění.

Kaše přijde do Bostonu výměnou za volbu v prvním kole draftu 2020, mladíka Axela Anderssona a také pravé křídlo Davida Backese. Boston si přitom ponechá 25 % Backesova platu. Ten má smlouvu s průměrným zatížením stropu v hodnotě 6 milionů až do konce příští sezony.

V tomto ročníku Backes odehrál jen 16 zápasů, ve kterých dal 1 gól a přidal 2 nahrávky.

Čtyřiadvacetiletý Kaše je, a to nejen z pohledu českých fanoušků, mnohem zajímavějším jménem v této výměně. Rodák z Kadaně má smlouvu platnou ještě pro příští rok a to v hodnotě 2,6 milionů za sezonu.

Velmi dobře rozehranou minulou sezonu mu narušilo zranění ramene, kvůli němuž musel na operaci. Přesto ve 30 zápasech nasázel 11 branek a potvrdil, že patří k velmi dobrým střelcům v hvězdami nabité NHL. Ani letos se mu přitom nevyhýbají zranění a v dresu Anaheimu stihl odehrát jen 49 utkání.

I vzhledem k mizérii Ducks ovšem jeho statistiky nejsou tak obdivuhodné. Dal pouze 7 branek a na dalších 16 přihrál. Zatím se tak jen marně snaží dotáhnout ke svému maximu ze sezony 2017/18, kdy v 66 utkáních nasázel 20 gólů a na dalších 18 nahrál.

Změna působiště může Kašemu výrazně prospět a to i s ohledem na kvalitu kádru Bruins, kteří v tomto ročníku nasbírali už 88 bodů a jsou na čele celé ligy. Dá se očekávat, že v Bostonu by Kašeho produktivita měla opět nabrat na obrátkách. Právě to si od něj také Boston slibuje.

Český útočník nehrál od 7. února kvůli nemoci, ale ve čtvrtek už s Anaheimem trénoval. Dá se tak očekávat, že v nejbližších dnech - už v dresu Bostonu - naskočí zpět do kolotoče zápasů.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+