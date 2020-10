Anders Lee: Převládá ve mně pocit nedokončené práce. Už chci zpátky na led

Minulou sezonu bude NHL hodnotit jako povedenou. Nečekanou překážku v podobě pandemie zvládla liga velmi dobře. Stejně dobře ji zvládli i New York Islanders, kteří padli až v konferenčním finále, kam se probojovali přes všechna předchozí kola play off – včetně kvalifikace. Anders Lee, kapitán Isles, ovšem stále prožívá zklamání.

„Když vezmeme v potaz celou sezonu, jaký jsme měli tým, jak se všechno vyvíjelo... Jak jsme se do toho jako tým dostali po obnovení soutěže a jak daleko jsme došli... Prostě ve mně převládá pocit nedokončené práce,“ soukal ze sebe Lee.

„Ačkoliv to bude už měsíc, co jsme vypadli, pořád mám husí kůži, když si na to všechno vzpomenu,“ pokračoval. „Hodně jsme se toho naučili, hodně jsme toho dokázali. Nemyslím si ale, že ze mě ten špatný pocit někdy vyprchá. Je to však něco, co zvládnu ukočírovat a zároveň se z toho poučit.“

Leemu se vlastně ani nelze moc divit. Jeho tým dvě sezony po sobě vypadl v konferenčním finále. Tak blízko, ale přitom tak daleko, chtělo by se říct. Čekání na další ročník je tak ještě o to horší.

„Ke Stanley Cupu vede dlouhá cesta. Náš tým už ale dvakrát odvedl velký kus práce. Chceme zpátky. A ještě dál!“ dodal motivovaně.

Lee, jakožto zástupce Islanders v Hráčské asociaci, je součástí všech jednání. Ať už šlo o letní závěrečný turnaj či příští sezonu. O moc více než veřejnost toho o následujícím ročníku však neví.

Veškerý svůj čas nyní tráví v domovské Minnesotě, kde, dle svých slov, byl na podzim takhle dlouho naposledy na střední.

„Máme jedno datum, ve které chceme začít hrát,“ zmínil 1. leden příštího roku. „Chceme už být na ledě, ale jak víme, všechno se může kdykoliv změnit.“

Lee by byl pochopitelně nejradši, kdyby liga začala co nejdřív, stejně jako hon Islanders za Stanley Cupem. V tomto případě by ho nejvíce potěšilo, kdyby o pohár usiloval stejný tým jako loni. Sám však ví, že v NHL je to zkrátka nemožné. Nejnovějším důkazem budiž výměna jeho kamaráda Devona Toewse do Colorada.

„Po konci sezony se začíná pořádně rozjíždět trh, což je něco, na co se jako hráč moc netěšíte,“ pokyvoval Lee. „Je škoda, že v příští sezoně už tu s námi Devon nebude. Je to skvělý hráč a člověk, v Coloradu bude válet,“ uzavřel.

