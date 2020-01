Andersen odchytal nejtěžší zápas v sezóně. Vítězná euforie Toronta trvá

V mančaftu, který podle některých hlasů trucoval a nebránil se porážkám, aby se zbavil Mikea Babcocka, patřil k nejspolehlivějším. Patří k nim i nyní. Dánský brankář Frederik Andersen je podle mínění mnoha fanoušků kandidátem na nejužitečnějšího hráče Maple Leafs.

V záplavě draze zaplacených hvězd je už jen taková úvaha poctou. „Nepochybujte o tom, že si své místo na NHL All Star Game zaslouží,“ píše list Toronto Sun. Gólman Maple Leafs bude ne setkání hokejových celebrit vyslán coby reprezentant Atlantické divize.

Svou cenu znovu naplno prokázal ve čtvrtek, kdy se v bráně pořádně otáčel, aby ustál kanonádu Winnipegu. Ani 45 zákroků mu přitom paradoxně nestačilo ke jmenování hvězdou večera.

Populární komentátor Don Cherry přitom už během utkání na twitteru věštil: „Leafs jsou přestříleni 14:35 a vedou 4:3. Schválně, kdopak asi bude hvězdou zápasu?“

Ne, nestačilo to. Andersen pochytal 45 z 48 střel, které na něj mířily. Proti němu se v bráně Jets vystřídali Connor Hellebuyck a Laurent Brossoit. Z 28 ran lapili jen 22. Hellebuyck inkasoval pětkrát. Novináři nakonec oslavili hlavně střelce – za hvězdy byli William Nylander (2+1), Kasperi Kapanen (1+1) a Mark Scheifele (1+1).

Nic to nemění na tom, že Dán odchytal jeden ze svých nejtěžších duelů sezóny, 45 zákroků je jeho letošním maximem. Vedle jiného tak vydatně pomohl Sheldonu Keefeovi k další výhře. Jeho lidská tvář a přívětivý přístup zatím na Javorové listy působí jako živá voda, Keefe vyhrál od svého jmenování do funkce 14 z 19 utkání.

„Byl to zápas… Trochu to vypadalo, jako bychom neměli nohy,“ kroutil hlavou nový trenér Toronta. „Po druhé třetině jsme hráčům domlouvali, že jsme v dobré pozici, abychom si to ve třetí pohlídali. A myslím, že jsme to zvládli. Všechny čtyři lajny i všech šest beků přispělo. Freddy byl ve třetí třetině pevný a máme z toho další dva body.“

Jako ze samopalu pálil zejména jednadvacetiletý Patrik Laine, který vyzkoušel Andersena hned třináctkrát! Uspěl ovšem pouze jednou. Celkově má talentovaný střelec Winnipegu na kontě po necelé půlce sezóny patnáct přesných zářezů.

Parádní období Toronta, aktuálně čítající osm výher z devíti utkání, nemusí končit. Šest z nadcházejících sedmi duelů totiž hrají Javorové listy doma.

