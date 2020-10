Ani Markström, ani Mrázek. Olejáři v honu na gólmany ostrouhali a vzali za vděk Smithem

Mike Smith dobře věděl, na čem je. Ken Holland, generální manažer Edmontonu, mu na rovinu řekl, že se porozhlédne po nabitém gólmanském trhu. Jenže Holland neuspěl při přetahované o Jacoba Märkströma, co hůř, prohrál s arcirivaly z Calgary. Krom švédského farmáře Antona Forsberga nepřivedl ani nikoho jiného, byť se spekulovalo o výměně Petra Mrázka. A tak se Holland ozval Smithovi. Domluva byla rychlá, osmatřicetiletý veterán podepsal na rok za 2 miliony dolarů.

Mike Smith, Mikko Koskinen.

Na tuhle dvojku sázeli Olejáři už v sezoně 2019/2020 a zkusí se na ni spolehnout také nadále.

Pro Hollanda nejde o ideální scénář. Složení brankářského tandemu si nejméně z poloviny představoval jinak. Minimálně o Smitha už nestál. Ale žel se mu na rozdíl od divizních konkurentů nepodařilo ulovit hvězdnou posilu.

Flames vítají s otevřenou náručí Markströma. Toho ve Vancouveru nahradil Braden Holtby, vítěz Stanley Cupu za rok 2018. Canucks si tak rozhodně nestýskají. V Hotlbym získali mimo jiné učitele pro Thatchera Demka.

Jen Edmonton ostrouhal. A pod tlakem okolností sáhl po Smithovi. "Moc jsem si přál tady zůstat a podepsat novou smlouvu. Myslím si, že byť jsme s Mikkem každý zažili lepší i horší období, odváděli jsme v minulé sezoně solidní výkony," míní.

Když mu Holland řekl, že zkusí ulovit gólmana na hráčském trhu, zůstával Smith v klidu. "V mém věku a po všech těch zkušenostech, které jsem za roky v NHL nasbíral, víte, že musíte být trpěliví. A že se nějaké řešení najde."

Nepanikařil. Věřil, že ještě štaci najde. A nakonec se mu splnilo přání, zůstává u Olejářů. "Teď se budu soustředit na to, abych se co nejlépe připravil na start soutěže. Zápasy půjdou rychle po sobě a mým cílem bude co nejvíc pomáhat týmu."

Necpe se do role jedničky. Chápe, že se nejspíše bude opět střídat s Koskinenem. Ale třeba opět dostane důvěru v play-off.

Edmonton si každopádně mezi třemi tyčemi nepolepšil (příchozí Forsberg bude v AHL). I kvůli tomu se o něm psalo jako o hlavním poraženým prvního dne hráčského trhu. Časem se krutý soud povedlo alespoň lehce korigovat.

Holland podepsal v sobotu Tysona Barrieho, který by měl zkvalitnit obranný val před Smithem a Koskinenem. Pomůže horkokrevnému Kanaďanovi, co ovládá hokejku lépe než Gordon Ramsay vařečku, k lepším číslům?

V sezoně 2019/2020 Smith odchytal 39 zápasů, kryl 90,2 % střel soupeřů, připsal si 19 výher.

