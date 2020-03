Arizona Coyotes a shrnutí sezony 2019-20: Nepovedený experiment

Včera jsme se podívali na to, jakou sezonu měl Anaheim. Dnes se zaměříme na další tým z Pacifické divize, jenom se přesuneme zhruba o šest set kilometrů na východ, do Phoenixu, kde sídlí organizace Coyotes. Té vyšla letošní sezona o něco lépe, ale přece jen zůstává za očekáváním.

Fanoušci Arizony Coyotes se v letošní sezoně museli cítit jako na horské dráze. V listopadu a prosinci to vypadalo, že tým vedený Rickem Tocchetem na to má. Vše fungovalo dobře a už se zdálo, že Coyotes se poprvé od roku 2012 podívají do vyřazovacích bojů.

Před Vánocemi pak přišel předčasný dárek v podobě kanadské hvězdy Taylora Halla z New Jersey Devils. Zisk nejžhavějšího zboží, které na trhu bylo. Teď už nás nic nezastaví, říkali si příznivci i funkcionáři Coyotes.

Nicméně nyní je Arizona pátá ve své divizi. Horší jsou jenom Ducks, Kings a Sharks. Tedy týmy, které by byly nejradši, kdyby se tento ročník vymazal z historie. Na play-off Coyotes ztrácí sice čtyři body, nicméně výkony týmu v posledních dnech před přerušením soutěže nenapovídaly tomu, že by se tato mezera měla zmenšovat. Spíše naopak. Forma v podobě osmi výher, třinácti proher a čtyř proher po prodloužení na play-off prostě nestačí.

Jde to špatným směrem

Ano, forma hovoří sama za sebe, nicméně když se podíváme hlouběji do statistik, bude to ještě horší. Zajímavá je například statistika, která říká, že i když Coyotes vyhráli první třetinu, nedokázali vyhrát zápas v šedesáti minutách. Tohle se stalo hned sedmkrát. Ligový průměr je na čísle tři.

Otočit nepříznivý výsledek po druhé třetině se Kojotům podařilo jenom dvakrát (průměr ligy je čtyři). No a když Coyotes zvládli vstřelit první branku utkání, prohráli hned desetkrát, přičemž ligový průměr je o tři méně. Nejsou to žádná závratná čísla, nicméně tým, jenž chce do play-off, nemůže pouštět těsné zápasy a ztrácet koncentraci.

Využití přesilových her tak špatné nebylo. 19,2 % je slušné číslo, ale i zde je jeden problém. Coyotes nedokáží využít přesilovku v momentě, kdy to nejvíce potřebují. Například v nedávných zápasech na hřištích Flames a Jets prohrávala Arizona ve třetí třetině o jeden gól a dostala výhodu jednoho muže navíc. Ani v jednom z těchto dvou utkání nebyla výhoda využita a z obou odcházela Arizona bez bodu.

Důvod? Těžko říct. Jedním by ale mohl být samotný kapitán. Oliver Ekman-Larsson totiž v letošním ročníku v přesilovkách vstřelil pouze dvě branky a pětkrát asistoval. Čtyřikrát to byla dokonce asistence sekundární. Tomuto úpadku je těžké uvěřit, zvláště když v posledních šesti sezonách v dresu Coyotes zaznamenával v přesilovkách průměrně osm branek a dvanáct asistencí.

Celkově letos jeho výkony nebyly takové, jaké jsou hodny kapitána organizace a hráče, který má dlouholetý kontrakt na 8,25 milionů dolarů. Nad ofenzivou by se dalo mávnout rukou, ale jeho hra ve vlastní třetině byla špatná jakbysmet. Běžně jsme mohli vidět, jak byl o krok pozadu, špatně řešil přečíslení nebo nezvládl hru pozičně. Výjimkou nebyla ani zbytečná vyloučení.

Kuemperovo zranění nebyl problém

Než se před Vánocemi Darcy Kuemper zranil, hovořilo se o něm jako o jednom z kandidátů na Vezinovu trofej. Byl nejlepším hráčem Coyotes a jeho dvouměsíční absence byla velká ztráta. Nedá se ale říci, že právě jeho zranění zapříčinilo pád Coyotes. Jeho náhradníci Adin Hill a Antti Raanta se svých rolí zhostili na výbornou a tým drželi.

Problém byl totiž na opačné straně ledu. V útoku. Loni Coyotes vstřelili 209 branek (2,55 na zápas). Mohlo by se zdát, že tohle číslo půjde po příchodu posil typu Taylora Halla, Phila Kessela nebo Carla Söderberga rapidně nahoru...

Ne tak docela. Průměr se zvýšil o 0,16 branek na zápas. To je zhruba jeden gól navíc během šesti zápasů. Co se týče vstřelených branek, Coyotes patří na spodek ligy.

A to už od té doby, co přišel trenér Tocchet. Ten na lavičce Coyotes odtrénoval celkem 234 zápasů s 2,59 brankami na zápas. Během těchto tří sezon byli v tomto ohledu horší jenom Ducks a Red Wings.

Pro spoustu fanoušků je tak nepřijatelné, že tým, jehož členy jsou takoví borci jako Söderberg, Schmaltz, Hall, Keller nebo Kessel, je na stejné úrovni, jako byl loni. A to se ani nedá hovořit o zraněních. Jistě, někdo chyběl, nicméně větší porci zápasů zmeškali pouze Hjalmarsson, Demers a Richardson. Dva obránci a útočník, od něhož se do ofenzivy beztak nic velkého nečeká.

Tak co teď?

Asi není překvapením, když řekneme, že vše se bude odvíjet od Taylora Halla. Respektive od toho, zda se s Coyotes dohodne na nové smlouvě, nebo vyzkouší trh volných hráčů. Mnohem pravděpodobnější je varianta číslo dva.

V prosinci šli Coyotes víceméně all-in. Získali Halla výměnou za část své budoucnosti s vidinou, že letos by to mohlo vyjít. Pacifická divize je totiž letos nesmírně vyrovnaná a v prosinci to vypadalo, že Coyotes by ji klidně mohli vyhrát. A následně třeba také dvě kola play-off. Pak děj se vůle boží. Nicméně tohle nedopadne. I kdyby se do vyřazovacích bojů dostali, na týmy jako Golden Knights nebo Oilers v současném rozpoložení prostě nemají.

Kromě Halla končí smlouvy například Söderbergovi (35 bodů), Hinostrozovi (RFA, 22 bodů), Richardsonovi (11 bodů) nebo Fischerovi (RFA, 9 bodů). Je na vedení, co s těmito hráči udělá, ale dá se předpokládat, že své chráněné volné hráče si Coyotes zkusí ponechat.

Dalším problémem je absence prvního kola draftu. Tento výběr nyní patří New Jersey a pokud se nestane nějaká výměna, Coyotes budou v prvních třech kolech vybírat jenom jednou. To je pořádná komplikace.

Pozitivní pro Coyotes je, že v nižších soutěžích čekají na šanci opravdu dobře vypadající mladíci. Zmiňme například Jana Jeníka, Alexandera Daryina, Axela Bergkvista nebo Victora Söderströma. V neposlední řadě se v NHL začíná čím dál víc ukazovat také kapitán kanadské dvacítky Barrett Hayton.

Coyotes tak letos pokračují v tom, co v posledních letech nastolili. Nevyrovnanost výkonů a výsledků, špatná ofenziva a zklamání pro fanoušky. Nestačí než do dalších let popřát pravý opak.

Ze světa statistik

TÝMOVÉ STATISTIKY

Sezona 2019-20: bilance 33-29-8, 74 bodů

Postavení v tabulce: 11. místo v Západní konferenci

Vstřelené branky: 190 ... 23. místo ... (2.71 na zápas)

Obdržené branky: 183 ... 3. místo ... (2.61 na zápas)

→ Pozn.: Vstřelené a obdržené branky, nepočítáme-li nájezdy.

INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY

Produktivita: Nick Schmaltz (C)... 45 kanadských bodů

Nejlepší střelec: Conor Garland (PK) ... 22 gólů

Nejvíc výher: Darcy Kuemper (G) ... 16 výher

Nejlepší úspěšnost: Darcy Kuemper (G) ... %ús 92.8

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Za tým letos nenastoupil žádný český ani slovenský hokejista.

