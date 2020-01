Arizona potřebuje ukončit proherní šňůru, Buffalo přivítá Montreal

Hokejisté Arizony prohráli už třikrát v řadě a klesli tabulkou Západní konference na 7. místo. Aby přestali trochu hazardovat se svou pozicí, nutně potřebují opět sbírat body. Šanci budou mít v souboji s Los Angeles. Buffalo na svém ledě přivítá Montreal v souboji dvou týmů, které shodně ztrácí 10 bodů na elitní osmičku Východu.

Los Angeles v noci na čtvrtek nedokázalo udržet vedení v utkání proti Tampě a prodloužilo svou proherní šňůru už na pět zápasů. S touto bídnou formou jsou pro Arizonu, která prohrála čtyři z posledních pěti utkání, dá se říct ideálním soupeřem.

Jenže Kings proti Tampě předvedli výbornou první třetinu a pokud by podobný výkon dokázali odehrát i proti Arizoně, a udrželi ho po delší časový úsek, rozhodně by to pro Coyotes nebylo snadné. Hosté se zase mohou opírat o to, že vyhráli oba vzájemné duely v této sezoně.

V dalším utkání na sebe narazí Buffalo a Montreal. Oba týmy měly vcelku slušný vstup do sezony, figurovali v poklidu v horní polovině tabulky, ale přestalo se jim dařit. Spíš by se dalo říct, že se jim hrubě nedařilo a nedaří. Výsledkem je desetibodová ztráta na příčky zaručující play off a nutné okamžité zmobilizování sil, aby bylo ještě vůbec o co hrát.

Jeden z těchto týmů může nakopnout i vzájemný zápas s pořadovým číslem 2. V tom prvním, který se hrál hned na začátku sezony, Sabres vyhráli 5:4 po prodloužení.

V posledním utkání na sebe narazí New Jersey a Nashville. Domácí Devils ukončili třízápasovou sérii porážek po All-Star breaku a vyhráli na ledě Senators 4:3 po nájezdech. Nashville naopak vybojoval velmi cenný skalp, když porazil 5:4 lídry celé NHL z Washingtonu. Predators navíc na své soupeře umí, vyhráli poslední tři vzájemné zápasy včetně toho z této sezony, který se hrál v prosinci na ledě Nashvillu (6:4).

01:00 Buffalo Sabres - Montreal Canadiens

BUF: bilance 22-21-7 vs MTL: bilance 22-22-7

01:30 New Jersey Devils - Nashville Predators

NJD: bilance 18-24-7 vs NSH: bilance 23-19-7

03:30 Arizona Coyotes - Los Angeles Kings

ARI: bilance 26-21-5 vs LAK: 18-28-5

