Atraktivní program začne už v půl sedmé. V akci dnes Pittsburgh či Boston

Velmi atraktivní program si přichystala kanadsko-americká NHL pro české a slovenské fanoušky. První zápas, ve kterém se představí Pittsburgh a Detroit, začne už v 18:30. Do půlnoci se přitom stihnou zahájit další tři duely.

Jedním z nich bude i vystoupení Bostonu na ledě New York Rangers. Rangers jsou se čtyřmi výhrami v řadě zpět v bojích o play off, na které aktuálně ztrácí jen šest bodů. Nutně potřebují sbírat i další výhry, ale v neděli nebudou mít vůbec na růžích ustláno.

Proti nim se postaví Boston, nejlepší tým ligy, jenž má na soupisce aktuálně jednoho z nejlepších střelců soutěže, a to Davida Pastrňáka. Povede se Bruins navázat na své předchozí dvě výhry nad svým dnešním soupeřem?

Ještě než začne zápas v New Yorku, tak se odehraje duel mezi Pittsburghem a Detroitem. Karty jsou v tomto klání rozdány zcela jasně. Superfavoritem jsou Penguins a úspěch Detroitu, nejhoršího celku soutěže, by byl obrovským překvapením.

Od 22 hodin přivítá Carolina na svém ledě Edmonton. Oilers hrají bez své superhvězdy Connora McDavida, přesto se dál srdnatě bijí o každou výhru a rozhodně se nedá říci, že by se jim nedařilo. To však nevyhovuje Carolině, která nutně potřebuje bodovat, aby se mohla vrátit do první osmičky Východu.

Z ní možná vypadne Columbus, který je aktuálně sice sedmý, ale má náskok jen dvou bodů na devátou Carolinu. Blue Jackets si zahrají na ledě New Jersey, kde se pokusí ukončit svou negativní sérii se čtyřmi porážkami v řadě.

Toronto se představí na ledě Buffala, které sice vyhrálo dvakrát v řadě, ale na elitní osmičku ztrácí 10 bodů. A pokud nedokáže svou vítěznou šňůru výrazněji prodloužit, může se pomalu se šancemi na postup rozloučit.

18:30 Pittsburgh Penguins - Detroit Red Wings

PIT: bilance 35-15-6 vs DET: bilance 14-42-4

21:30 New York Rangers - Boston Bruins

NYR: bilance 30-23-4 vs BOS: bilance 36-11-12

22:00 Carolina Hurricanes - Edmonton Oilers

CAR: bilance 33-21-3 vs EDM: bilance 31-21-6

23:00 Vancouver Canucks - Anaheim Ducks

VAN: bilance 32-21-5 vs ANA: bilance 23-27-7

00:00 Nashville Predators - St. Louis Blues

NSH: bilance 28-22-7 vs STL: bilance 32-16-10

00:00 Ottawa Senators - Dallas Stars

OTT: bilance 19-28-11 vs DAL: bilance 34-19-5

00:00 New Jersey Devils - Columbus Blue Jackets

NJD: bilance 21-26-10 vs CBJ: bilance 30-18-11

01:00 Buffalo Sabres - Toronto Maple Leafs

BUF: bilance 26-24-8 vs TOR: bilance 31-20-8

02:30 Winnipeg Jets - Chicago Blackhawks

WPG: bilance 29-25-5 vs CHI: bilance 26-24-8

