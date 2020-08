Babcock, Gallant, Laviolette a další. Kdo by mohl vést Ovečkina a jeho Washington?

V NHL válí už 15 let. Stal se tváří washingtonských Capitals i celé ligy. A moc rád by pro klub z hlavního města USA ještě jednou získal Stanley Cup. Alex Ovečkin ale zatím neví, kdo bude další zteči za stříbrným pohárem velet. Kdo se stane sedmým trenérem, který ho v zámořské soutěži povede. Dosud hrál pod Glenem Hanlonem, Brucem Boudreauem, Dalem Hunterem, Adamem Oatesem, Barrym Trotzem a naposledy Toddem Reirdenem.

Prosté bylo zdůvodnění Caps, proč se rozloučili s Reirdenem a po dvou letech hledají nového kouče. Jeden by se Washingtonu pomalu vysmál za to, že ho doběhla vlastní minulost a neskutečná přezíravost generálního manažera Briana MacLellana.

O čem je řeč? V roce 2018 křepčili Ovečkin a spol. se Stanley Cupem. Lví podíl měl na historickém úspěchu Trotz, jehož trenérské umění bylo zcela zjevné už během dlouhé štace u nashvillských Predátorů.

Trotz si po zisku stříbrného poháru zcela právem řekl o lepší gáži. MacLellan na tento požadavek nepřistoupil a prohlásil, že Washington si nemůže dovolit platit muži na střídačce takové peníze. Že nepatří do kategorie těch nejbohatších klubů.

Holohlavý trenér tak zamířil o dům dál a rychle si plácl s newyorskými Islanders. A byť se musel obejít bez přestoupivšího Johna Tavarese, okamžitě podceňovaný mančaft pozvedl a loni i letos s ním postoupil do play-off. Pokaždé navíc došel dál než Caps.

Washington zažil před pár dny dokonalou potupu, když Trotz brilantní taktikou zcela zneškodnil v prvním kole vyřazovacích bojů obávaný útok Capitals a Ostrované vyřadili papírového favorita za pouhých pět zápasů. Newyorští měli jasně navrch ve všech aspektech.

Série ukázala dvě věci - výjimečnost Trotze a slabost Reirdena. Nedat dvojnásobnému vítězi Jack Adams Award, který vás zároveň zrovna dotáhl ke Stanley Cupu, královské podmínky bylo zkrátka pošetilé rozhodnutí. A nepovedla se ani sázka na Reirdena.

MacLellan teď musí vybírat kouče lépe. "Myslím si, že potřebujeme zkušeného trenéra. Někoho, komu se povede dostat to nejlepší i z těch našich hráčů, kterým se teď nedařilo. Hledáme někoho, kdo naučí kabinu zodpovědnosti a práci pro tým," povídá.

Člověk nemusí mít titul profesora, aby mu došlo, o čem washingtonský GM mluví. Tuze ho štvalo, když viděl nulové výkony Jakuba Vrány a dalších borců, kteří hráli v play-off bez patřičného nasazení, obětavosti a cílevědomosti.

Trh s kouči překypuje zajímavými jmény. MacLellan rozhodně má zajímavé možnosti, podstatně pestřejší výběr než před dvěma lety. V úvahu připadá podle NHL.com napířklad Mike Babcock. Muž s grandiózními úspěchy, ale také pošramocenou reputací.

Jeho metody lze shrnout do motta "účel světí prostředky". Je nesmlouvavý, možná až despota. Třeba by ale vítěz Stanley Cupu z roku 2008 i dvou olympijských zlat při návratu do NHL - loni dostal vyhazov - v určitých ohledech ubral.

Mezi náročné trenéry, kteří mají rádi až vojenskou kázeň, bezpochyby patří i Peter Laviolette. Se třemi různými týmy se dostal do finále NHL, stříbrný pohár bral v roce 2006 s carolinskými Hurikány. Naposledy působil v Nashvillu, Preds ho vyhodili v lednu.

Pokud by MacLellan chtěl zvolit raději cukr než bič, měl by popřemýšlet nad dvěma kandidáty - Gerardem Gallantem a Boudreauem.

Byl to právě Gallant, kdo předloni stál na střídačce Vegas Golden Knights, když bojovali ve finále proti Caps. A dobrou práci odváděl i jinde, třeba u Modrokabátníků z Columbusu. Lidským a přátelským koučem je také Boudreau, kterého navíc Ovečkin a spol. znají.

Ve Washingtonu působil mezi léty 2007 a 2011, jednou se během té doby radoval z Jack Adams Award. Slabina? Ač už v NHL vyhrál téměř 600 zápasů, pronikavý úspěch v play-off mu chybí. Nikdy nepřešel přes druhé kolo. To je pro Capitals málo.

NHL.com zmiňuje ve svém výčtu také Dana Bylsmu, Kirka Mullera, Johna Stevense a Mikea Yeoa. Na stříbrný pohár si v roli hlavního trenéra z nich sáhl jen Bylsma, jemuž se to povedlo v roce 2009 s Pittsburghem. U Penguins tehdy vedl i Ovečkinova rivala Sidneyho Crosbyho.

