Babcock po roce promluvil: incident s Marnerem je má chyba. Kanadu už trénovat nechce

Mike Babcock se prakticky poprvé od svého loňského vyhazovu z Toronta vrátil na oči veřejnosti, když v neděli na televizní stanici NBCSN spolukomentoval utkání Maple Leafs. Ještě předtím se ale v rozhovoru pro The Athletic rozmluvil o proslulém incidentu s Mitchem Marnerem či jeho plánech do budoucna.

14 měsíců po vyhazovu z Toronta strávil zkušený trenér především odpočinkem, cestování s manželkou Maureen a výpomocí u týmu Vermontské univerzity. „Byl to krásný rok, doopravdy jsme si začali užívat život,“ přiznal Mike Babcock.

Na podzim jej už ale začaly svrbit prsty. Babcock se ucházel o místo hlavního kouče Wahsingtonu, vedení Capitals ale nakonec vsadilo na Petera Laviolettea, dalšího matadora svého řemesla. Sedmapadesátiletý Kanaďan se tak s chutí vrhl do práce komentátora, byť prozatím jen na tři zápasy.

Babcock si plánuje na tu správnou příležitost počkat, finančně od vyhazovu rozhodně nestrádá: Maple Leafs mu budou až do roku 2023 ročně vyplácet necelých šest milionů dolarů, což je v NHL obrovská částka. Pro srovnání, trenér vítězné Tampy Bay Jon Cooper bere zhruba třetinu a calgarský lodivod Geoff Ward ani ne milion.

Ke kanadské reprezentaci, kterou dovedl ke dvěma olympijským zlatům, se už Mike Babcock vrátit neplánuje. „Na řadě je někdo jiný. Na Olympijské hry budu vzpomínat do konce života, pro nějakého dalšího trenéra to bude skvělá příležitost.“

Během rozhovoru došlo i na ožehavé téma Babcockova incidentu s Mitchem Marnerem, kterého údajně poprosil, aby ohodnotil snahu a zápal pro hru všech svých spoluhráčů, a pak toto hodnocení nalepil na tabuli v kabině.

„No, takhle se to rozhodně neudálo,“ spustil Babcock. „Mitch byl u mě v kanceláři a bavili jsme se o pracovitosti. Zeptal jsem se ho, jak by ohodnotil sám sebe v porovnání s ostatními. Na tom nebylo nic špatného, bylo to mezi čtyřma očima. Mitch odešel a potom jsem měl další schůzku s Tylerem Bozakem. Když jsem se ho zeptal na tu samou otázku, tak jsem mu ukázal Mitchův seznam. Okamžitě mi došlo, že jsem udělal obrovskou chybu. Ihned jsem běžel do šatny, vzal si Mitche stranou a popsal mu, co se stalo,“ sypal si zkušený trenér popel na hlavu.

„Byla to moje chyba, Mitch za nic nemůže. Ale v kabině jsem jeho seznam rozhodně nevyvěsil, to není pravda,“ dodal Babcock.

