Bettman o nové sezoně: krátkodobé bubliny i přesuny v rámci divizí

Zámořská NHL má před sebou klíčové období. Čas neúprosně letí, blíží se konec kalendářního roku a vedení soutěže nutně musí vymyslet, v jakém formátu se nová sezona rozehraje. Cílovým termínem stále zůstává 1. leden, ovšem stále existuje spousta otazníků.

Jak již bylo zmíněno dříve, ve hře je spousta scénářů. Stále jasnější také je, že sezona bude zkrácená, jelikož odehrání kompletního ročníku by výrazně narušilo i sezonu 2021/22, během níž do ligy vstoupí Seattle.

Postupem času se vyrojilo mnoho spekulací o tom, jak by nový ročník mohl probíhat. Určité světlo do situace, která je zahalena temnem restrikcí kvůli pandemii koronaviru, se pokusil vnést komisař NHL Gary Bettman, jenž se v úterý o zvažovaných možnostech rozpovídal během summitu v Paley.

Podle Bettmana je nepravděpodobné, že by se celý ročník odehrál jen na několika místech, ve kterých by se hrálo v dlouhodobých bublinách. Naopak se zdá, že liga by měla probíhat systémem krátkodobých bublin s rotacemi týmů.

„Hrálo by se třeba 10 či 12 dní,“ cituje stránka NHL Bettmana. „Odehrálo by se pár zápasů bez cestování, po kterých by se na týden jelo domů za rodinou. Měli bychom naše testovací protokoly a všechny další potřebné věci.“

„Nebylo by to asi tak efektivní jako jedna dlouhodobá bublina, ale myslíme si, že pokud bychom se vydali touto cestou, mohli bychom minimalizovat rizika do té míry, do jaké je to praktické a rozumné. A to je jedna z možností, o kterých mluvíme,“ podotkl Bettman.

Komisař NHL se rozpovídal také o situaci s kanadskými týmy, které přidělávají vedení ligy rovněž vrásky na čele. Kvůli covidu jsou totiž mezi Spojenými státy a Kanadou uzavřeny hranice. A i s tímto problémem se bude muset vedení soutěže popasovat.

„Pochopitelně nemůžeme všech sedm kanadských organizací přesunout na jih od 49. rovnoběžky, a tak musíme hledat alternativní způsoby, jak hrát,“ vyprávěl Bettman. „A nejen, že jsou problémy při přechodu hranic mezi Spojenými státy a Kanadou, i v Americe vidíme určitá omezení s karanténami, pokud se cestuje mezi státy. Je to opět součást toho, že musíme být flexibilní.“

„Jelikož se toto týká cestování, což je velká neznámá, možná budeme muset dočasně přeskupit týmy v divizích, abychom se vypořádali s geografií. To může dávat smysl, protože například cestování z Floridy do Kalifornie v tuto chvíli nemusí dávat smysl,“ upozornil.

Variant, jak přeskupit týmy, aby se omezilo příliš velké cestování, je spousta. Zároveň však v tuto chvíli nikdo netuší, jak se bude situace s pandemií Covidu vyvíjet. Ligu tak v nejbližších dnech a týdnech čeká spousta práce. Dle slov Bettmana je však zřejmé, že na formátu příští sezony se intenzivně pracuje.

