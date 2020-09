Bez kapitána. Stamkos už další gól ve finále Stanley Cupu nepřidá, zůstane mimo hru

167 sekund. Tolik času odehrál Steven Stamkos v právě probíhajícím finále Stanley Cupu. Do série zasáhl jako blesk, krátce a setsakramentsky účinně. V zápase číslo 3 skóroval a vybičoval Tampu k přesvědčivé výhře 5:2. A to se s pukem zrovna nepomazlil, za pět střídání se k němu dostal jen na sedm sekund. I to stačilo k tomu, aby prosvištěl do útočného pásma a ranou do horního růžku překonal Antona Chudobina. Vícekrát už na ruského gólmana dallaských Stars nevypálí.

Byl to další zázračný comeback v podání Stamkose.

Podobně jako v roce 2016, kdy po dlouhé absenci naskočil do sedmého konferenčního finále proti Pittsburgh Penguins, pomohl spoluhráčům alespoň v jedné partii. Opět přes zjevná zdravotní omezení. Překonal bolest, obětoval se.

"V tuhle fázi sezony uděláte zkrátka cokoliv," vysvětloval svou motivaci. Tolik ho vábí stříbrný pohár.

Ukazuje to na jeho srdce. Bije v něm odhodlání, kuráž i sebezapření. Občas ale musí zvítězit také rozum. A tak, když se před šestým finále mezi Bolts a Stars novináři ptali Jona Coopera, zda Stamkos ještě nastoupí, byl přímočarý.

"Na rovinu řečeno, Steven v téhle sérii už dohrál. Doufejme, že příště ho na ledě uvidíme při předávání trofeje," povídal tampský kouč. Stamkose by moc rád poslal do hry, ale zranění třicetiletého Kanaďana to jednoduše neumožní.

Fanouškům Lightning nezbývá než věřit, že jejich favorité dotáhnou své tažení i bez kapitána. Že ještě jednou porazí Dallas a potvrdí dlouhodobou statistiku. Ještě nikdy se nestalo, aby mančaft ztratil ve finále Stanley Cupu vedení 3:1 na zápasy.

Ve všech 27 případech už týmy odkráčely až k stříbrné trofeji.

Stamkosův středeční návrat byl do jisté míry překvapivý. Vždyť nehrál od 25. února, kdy ho během střetnutí s torontskými Maple Leafs vyřadilo ze hry zranění v dolní části těla. 3. března podstoupil operaci, kde mu vyspravili poraněné jádrové svalstvo.



Ač později s mužstvem zkoušel trénovat, o termínu svého comebacku do NHL mlžil. Očití svědci mluvili o tom, že stále není fit. Že ho bolavé tělo pořád limituje. Cooper teď přiznal, že nečekal, že "Stammer" vůbec do série zasáhne. Stamkos do toho šel.

"Abych pravdu řekl, nemyslel jsem si, že za nás v tomto play-off nastoupí. Dokonce si myslím, že to v kabině nečekal nikdo. Dal nám 167 sekund brilantního hokeje, napsal úžasný příběh, vstřelil důležitý gól. Ohromně nás inspiroval," vypočítává Cooper Stamkosův přínos.

Bude navždy připomínat Stamkosovo hrdinství také jméno vyryté na Stanley Cupu? Zápas číslo 6 je na řadě dnes v noci.

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+