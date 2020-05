Bill Daly: Konečné slovo o draftu v červnu může padnout příští týden

Zástupce komisionáře NHL Bill Daly se zmínil v rozhovoru pro uznávaný web The Athletic, že o případném konání Vstupního draftu NHL 2020 v červnu by mohlo být jasno v několika příštích dnech, zřejmě příští týden.

„Jsem si vědom toho, že přijde okamžik, ať už je to tenhle týden nebo ten příští, pravděpodobně to bude ten příští, kdy se budeme muset rozhodnout. Ale není to akutní," svěřil se Daly.

Zástupce komisionáře NHL rozeslal 1. května klubům návrh, jak by vstupní draft v červnu, tedy před skončením sezony, mohl vypadat. Generálním manažerům a příznivcům National Hockey League se to ovšem moc nelíbilo.

I přesto vše nasvědčovalo tomu, že vedení soutěže uspěje. Minulý týden ale proběhl hovor Rady guvernérů NHL, přičemž nyní už tady tak velká jistota není.

„Nejprve chceme zvážit všechny výhody a nevýhody. Takže z naší strany to nechceme uspěchat," pokračoval Daly.

doplníme...

