Blue Jackets a Wild vynulovali své soupeře, úspěšná byla také Arizona

Dohrávka sezony 2019-20 měla v neděli na programu celkem pět zápasů. Sledovat jsme mohli tři utkání kvalifikačního kola a dva duely ve skupině o umístění. No a jaké máme výsledky?

NASHVILLE PREDATORS vs. ARIZONA COYOTES

Kvalifikační kolo • Neděle 2. srpna 2020, 20:00 • Rogers Place, Edmonton, AB

3:4 (1:3, 0:1, 2:0)

Stav série: 1–0 ARI

Coyotes v prvním zápase kvalifikace porazili Nashville

Arizona v zápase číslo 1 kvalifikačního kola porazila Predators těsně 4:3. Zazářil brankář Darcy Kuemper, který předvedl celkem 40 úspěšných zákroků. Vítěznou trefu má na svém kontě útočník Michael Grabner.

Dobré utkání jinak odehrál také útočník Filip Forsberg, jenž vstřelil dva góly při přesilovce a měl hned sedm střel na bránu. Obránce Roman Josi na ledové ploše strávil 28 minut a 32 vteřin.

Branky a nahrávky

20. Forsberg PPG, 41. Ellis (Johansen, Josi), 49. Forsberg PPG (Josi, Duchene) – 8. Ekman-Larsson (Hall, Stepan), 11. Dvorak (Kessel, Hall), 16. Keller PPG (Dvorak, Kessel), 37. Grabner SHG

Statistické okénko

Střely na bránu: 43 – 37 | Přesilová hra: 2/5 – 1/6 | Trestné minuty: 14 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – prohra, 33 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89.2%, čas 58:23

Darcy Kuemper (ARI) – výhra, 40 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93.0%, čas 59:05

Česká a slovenská stopa

Do tohoto utkání bohužel nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. Christian Dvorak (ARI), 2. Darcy Kuemper (ARI), 3. Filip Forsberg (NSH)

→ Nashville Predators vs. Arizona Coyotes – podrobná karta

BOSTON BRUINS vs. PHILADELPHIA FLYERS

Skupina o umístění • Neděle 2. srpna 2020, 21:00 • Scotiabank Arena, Toronto, ON

1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Flyers na úvod skupiny o umístění Východ zdolali Boston

Philadelphia na úvod skupiny o umístění Východní konference zdolala Bruins. Třikrát skórovala v prostřední periodě, parádní výkon zde navíc podal brankář Carter Hart – celkem 34 úspěšných zákroků.

Do klece Bostonu zamířil slovenský brankář Jaroslav Halák, startující gólman Tuukka Rask se totiž necítil dobře (vynechal už sobotní trénink). Český útočník David Pastrňák skončil v tabulce pravdy na třech minusových bodech.

Branky a nahrávky

39. Wagner (Nordström, McAvoy) – 26. Raffl (Sanheim), 30. Thompson (Raffl, Provorov), 39. Myers (Voráček), 45. Laughton (Hayes)

Statistické okénko

Střely na bránu: 35 – 29 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 18 – 20

Kdo se postavil do brankoviště?

Jaroslav Halák (BOS) – prohra, 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86.2%, čas 55:49

Carter Hart (PHI) – výhra, 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97.1%, čas 60:00

Česká a slovenská stopa

Jaroslav Halák (BOS) – prohra, 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86.2%, čas 55:49

Zdeno Chára (BOS) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:57

David Krejčí (BOS) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 17:57

David Pastrňák (BOS) 0+0, -3 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:19

Jakub Voráček (PHI) – 0+1, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:48

Tři hvězdy utkání

1. Carter Hart (PHI), 2. Michael Raffl (PHI), 3. Ivan Provorov (PHI)

→ Boston Bruins vs. Philadelphia Flyers – podrobná karta

COLORADO AVALANCHE vs. ST. LOUIS BLUES

Skupina o umístění • Pondělí 3. srpna 2020, 00:30 • Rogers Place, Edmonton, AB

2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Nazem Kadri v poslední vteřině vystřelil výhru Avalanche

Útočník Nazem Kadri v poslední vteřině vystřelil výhru Colorada proti Blues. Klíčovou postavou utkání byl rovněž brankář Philipp Grubauer, když předvedl celkem 31 úspěšných zákroků.

Pochválit ovšem musíme i brankáře St. Louis Jordana Binningtona – celkem 36 úspěšných zákroků. Avalanche nyní najdeme pochopitelně na čele skupiny o umístění Západní konference.

Branky a nahrávky

46. Graves (Rantanen), 60. Kadri PPG (Landeskog, MacKinnon) – 17. Perron PPG (Schenn, O'Reilly)

Statistické okénko

Střely na bránu: 38 – 32 | Přesilová hra: 1/5 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Philipp Grubauer (COL) – výhra, 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96.9%, čas 59:19

Jordan Binnington (STL) – prohra, 36 zákr., 2 OG, úspěšnost 94.7%, čas 59:25

Česká a slovenská stopa

Do tohoto utkání bohužel nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. Philipp Grubauer (COL), 2. Nazem Kadri (COL), 3. Jordan Binnington (STL)

→ Colorado Avalanche vs. St. Louis Blues – podrobná karta

TORONTO MAPLE LEAFS vs. COLUMBUS BLUE JACKETS

Kvalifikační kolo • Pondělí 3. srpna 2020, 02:00 • Scotiabank Arena, Toronto, ON

0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Stav série: 1–0 CBJ

Blue Jackets v prvním zápase kvalifikace vynulovali Toronto

Columbus v zápase číslo 1 kvalifikačního kola vynuloval Maple Leafs. Brankář Joonas Korpisalo tedy pochytal všech 28 střel soupeře. Skóre střetnutí otevřel v čase 41:05 útočník Cam Atkinson.

Příznivce Toronta může těšit alespoň počínání brankáře Frederika Andersena, jenž předvedl celkem 34 úspěšných zákroků. Útočník Auston Matthews měl šest střel na bránu, na ledě strávil 24 minut a 38 vteřin.

Branky a nahrávky

42. Atkinson (Savard), 60. Wennberg ENG (Foligno, Atkinson)

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 35 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 14 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Frederik Andersen (TOR) – prohra, 34 zákr., 1 OG, úspěšnost 97.1%, čas 59:20

Joonas Korpisalo (CBJ) – výhra, 28 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100.0%, čas 60:00

Česká a slovenská stopa

Do tohoto utkání bohužel nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. Joonas Korpisalo (CBJ), 2. Cam Atkinson (CBJ), 3. Frederik Andersen (TOR)

→ Toronto Maple Leafs vs. Columbus Blue Jackets – podrobná karta

VANCOUVER CANUCKS vs. MINNESOTA WILD

Kvalifikační kolo • Pondělí 3. srpna 2020, 04:30 • Rogers Place, Edmonton, AB

0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Stav série: 1–0 MIN

Wild v prvním zápase kvalifikace vynulovali Vancouver

Minnesota v zápase číslo 1 kvalifikačního kola vynulovala Canucks. Brankář Alex Stalock tak zastavil všech 28 střeleckých pokusů soupeře. Obránce Jared Spurgeon vstřelil dva góly.

Úvodní trefu obstaral na konci třetí minuty při přesilovce útočník Kevin Fiala, jenž měl v utkání také pět střel na bránu. Brankář Jacob Markström předvedl, podobně jako gólman soupeře, celkem 28 úspěšných zákroků.

Branky a nahrávky

3. Fiala PPG (Spurgeon, Staal), 31. Spurgeon PPG (Staal), 60. Spurgeon ENG

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 31 | Přesilová hra: 0/1 – 2/4 | Trestné minuty: 27 – 11

Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (VAN) – prohra, 28 zákr., 2 OG, úspěšnost 93.3%, čas 58:26

Alex Stalock (MIN) – výhra, 28 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100.0%, čas 59:57

Česká a slovenská stopa

Do tohoto utkání bohužel nezasáhl žádný český ani slovenský hokejista.

Tři hvězdy utkání

1. Alex Stalock (MIN), 2. Jared Spurgeon (MIN), 3. Kevin Fiala (MIN)

→ Vancouver Canucks vs. Minnesota Wild – podrobná karta

TOHLE MUSÍTE VIDĚT!

Parádní úvod Coyotes! Skóre otevřel kuriózním způsobem Oliver Ekman-Larsson

Nedělní program dohrávky letošní sezony zahájilo krátce po 20. hodině SEČ utkání mezi Nashvillem a Arizonou. Skóre zde otevřel v osmé minutě kuriózní trefou obránce Oliver Ekman-Larsson.

TOHLE MUSÍTE VIDĚT!

Gól se závěrečnou sirénou! Nazem Kadri v poslední vteřině trefil výhru Avalanche

Colorado v noci na pondělí vyzvalo v rámci skupiny o umístění na Západě loňského šampiona, tedy St. Louis, a zvítězilo přitom těsně 2:1. Výhru trefil za zvuku závěrečné sirény Nazem Kadri.

Pondělní program nabídne šest zápasů

V pondělí je na programu NHL hned šest zápasů. Všechno to začne krátce po 18. hodině SEČ, to se proti sobě postaví k zápasu číslo 2 kvalifikačního kola Carolina Hurricanes a New York Rangers.

Ještě před půlnocí uvidíme další dvě utkání. Hrát se budou celkem čtyři duely kvalifikace a dva souboje ve skupinách o umístění.

Zápasový souhrn a mnohem více najdete jako vždy na webu NHL.cz. Přejeme vám krásné hokejové zážitky!

Share on Google+