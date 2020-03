Bob Boughner by rád zůstal v San Jose. Co na to Sharks?

San Jose za sebou nemá dobrou sezonu. Ostatně, podrobný rozbor uplynulého ročníku v podání Sharks vám přineseme za několik dní. Jedna otázka se ale po vyjádření jejich trenéra Boba Boughnera přímo nabízí. Měl by zůstat trenérem kalifornského týmu?

„Řekl bych, že jsem ten správný muž pro tenhle tým,“ řekl v rozhovoru pro The Athletic. „A z toho, co vím, má generální manažer Wilson stejný názor. Nechci mluvit za něj, ale počítám s tím, že tady budu pokračovat. Těším se na příští rok, už střádám plány.“

Otázka tedy zní: zasloužil by si to? Pojďme se podívat, jak si letos vedl.

Tým přebral 11. prosince, kdy se vedení Sharks rozhodlo vyhodit Petera DeBoera. Od té doby dokázal Boughner vyhrát 14 zápasů, 20 prohrál a třikrát odcházel s bodem.

„Trochu jsem změnil systém a celkově si trochu pohrál s týmem,“ vysvětloval. „Na tabulku jsme tolik nehleděli. Věděli jsme, že všechny zápasy budou těžké, navíc jsme měli v sestavě spoustu mladých kluků.“

A k tomu byl vlastně Boughner nechtěně donucen. Postupně totiž přišel o Logana Couturea, Tomáše Hertla či Erika Karlssona. Několik hráčů také odešlo díky výměnám. Nikdy tak neměl k dispozici úplně celý tým.

Co se ale týče pokročilých statistik, zde došlo v některých ohledech ke zlepšení. Zmínit můžeme například pokrok v očekávaných gólech za zápas.

„V tomhle jsme udělali velmi dobrou práci,“ pochvaloval si. „Soupeři neměli tolik šancí, dobře jsme kryli prostory, zatímco my jsme si tvořili víc a víc šancí. Když se na to podíváme z analytického hlediska, zlepšili jsme se opravdu dost. Tohle vyplývá ze systému. Vidíme, co funguje a co ne. Divák to na první pohled nevidí, ale posunuli jsme se dobrým směrem.“

Ne všechno ale bylo tak povedené. Jde například o využití hráčů. Takový Brent Burns hrál průměrně o dvě minuty víc než pod DeBoerem. A nebyl to jenom on, našli bychom více příkladů. Jako trenér ještě potřebuje vyzrát, takže se zdá, že Boughner pro Sharks ještě není tím pravým. Jednoduše proto, že příští sezona může být pro San Jose jednou z posledních, kdy bude mít šanci vyhrát. Pokud tedy nesáhne k přestavbě, což je ale nepravděpodobné. Jaký z týmů by v takové situaci vsadil právě na něj?

Jednou z možností by mohl být jeden z nejzkušenějších trenérů současnosti Bruce Boudreau. Ten je nyní bez práce, v únoru ho vyhodila Minnesota. Předtím byl ještě v Anaheimu a Washingtonu, kde v roce 2008 vyhrál ocenění pro nejlepšího trenéra. Nicméně Stanley Cup se mu nikdy vyhrát nepodařilo, a tak by bylo symbolické, kdyby šel právě do klubu, který po nejvyšší metě prahne už tolik let.

Když jsme u té symboliky, krásné by také bylo, kdyby se vedení Sharks rozhodlo angažovat Gerarda Gallanta. Tedy trenéra, jenž v minulém play-off vedl Vegas, se kterým Sharks svedli legendární souboj v sedmidílné sérii. A jak víme, právě Gallant musel uklidit kancelář pro DeBoera, jehož Sharks v prosinci vyhodili.

Bez práce je také Peter Laviolette či Mike Babcock. Následující měsíce ukážou, jakou cestou se San Jose vydá. A hlavně jestli u toho bude Bob Boughner.

