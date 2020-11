Bobby Ryan zpětně o konci v Ottawě: Byl to pro mě naprostý šok

Za poslední rok si toho prožil opravdu hodně. Bobby Ryan se nyní těší na novou kapitolu, po otevření trhu podepsal s Detroitem a od následující sezony bude hájit barvy Red Wings. Třiatřicetiletý útočník se také pro web The Athletic rozpovídal o tom, jak vnímá svůj konec v Ottawě.

Tím, kdo Ryanovi sdělil záměry Senators, byl generální manažer Pierre Dorion. „Byla to asi minutová konverzace, není k tomu moc co říct. Řekl jsem: 'Dobře, díky, hodně štěstí', to bylo všechno. Byl to pro mě naprostý šok. Nebyl to hovor, který jsem očekával,“ vzpomíná.

Pro rodáka z Cherry Hill tím skončila sedmiletá kapitola v Ottawě, která kromě řady parádních okamžiků nabídla i množství těch špatných. Stačí si vzpomenout na loňský Ryanův boj se závislostí na alkoholu, který však měl šťastný konec.

Dvojka draftu z roku 2005 ale na sedmiletou anabázi bude vzpomínat dobře. „Lidi v Ottawě jsem měl vždycky rád, jsou prostě neuvěřitelní. Zažil jsem tady tolik vzestupů a pádů, oni mě ale vždycky přijali. Zaslechl jsem i špatné věci, ale nikdy jsem neměl pocit, že to se mnou vzdali,“ vypráví.

Ve svých třiatřiceti letech má Ryan stále chuť dokázat, že v nejslavnější hokejové lize může být platným hráčem. „Ještě mohu hrát špičkový hokej. Nechtěl jsem jít někam, kde budu nastupovat ve třetí nebo čtvrté lajně. Pořád si myslím, že zvládnu hrát v první útočné šestce,“ tvrdí.

Těšit se může také na spolupráci s množstvím mladých hráčů. V Detroitu aktuálně probíhá přestavba pod taktovkou Stevea Yzermana, který si staví tým k obrazu svému. Cílem je vrátit slavný klub zpátky do závodu o Stanley Cup.

„Jsem nadšený, že si zahraju s těmi mladými kluky. Mají tam několik opravdu dobrých mladých útočníků, kteří už jsou na ligu zvyklí. Dylanu Larkinovi je kolik, 25? Přijde mi, jako kdyby v NHL hrál deset let,“ dodává Ryan závěrem.

