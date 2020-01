Bobrovskij se vrátil do Columbusu. Odjížděl s divným pocitem a porážkou

Sergej Bobrovskij se po více než půl roce vrátil na led Columbusu. Tentokrát ovšem ne v dresu organizace z Ohia, ale v barvách Floridy Panthers. S nejistotou, jak ho publikum přijme, a jakého výkonu bude vůbec schopen.

Smíšené pocity měl už před zápasem. Při něm se během silvestrovského večera dočkal potlesku i bučení. Část publika ho vítala, část mu dala najevo, že Blue Jackets zradil. Přesto nakonec publikum spíše svého bývalého brankáře podpořilo.

Je ale pochopitelné, že mnozí tak reagovali. Vždyť Bobrovskij odchytal za Columbus sedm sezon, stal se tváří mužstva i jeho oporou. V létě ovšem přestoupil do Floridy, kde se upsal na dalších sedm let. A i přes zásluhy, které v modrém dresu Columbusu odvedl, frustrace z jeho odchodu nenechala mnohé klidnými.

Návrat zkušeného brankáře nenechal klidného ani samotného Rusa. „Emoce a pocity jsou divné. Je těžké to vysvětlit, ale být na opačné straně střídačky je velký rozdíl,“ snažil se popsat své pocity Bobrovskij.

Přesto během přestávky v průběhu první třetiny sklidil bouřlivé ovace vestoje, když na kostce nad ledem promítli pořadatelé video, na kterém oslavili jeho sedm let v Columbusu. „Snažil jsem se na tyhle věci nemyslet. Zkoušel jsem je v hlavě blokovat a soustředit se na zápas.“

„Když jsem přišel před zápasem do svého starého bytu, tak jsem se párkrát rozplakal. Je to těžké. Sedm let je spousta času. Jsem téhle organizaci vděčný za všechno, co pro mě udělala. Byl to dlouhý den se spoustou vzpomínek. Spoustou dobrých vzpomínek, a spoustou smutku,“ dodal Rus.

V utkání se mu proti bývalému zaměstnavateli nevedlo. Z 28 střel inkasoval 4 branky a nezabránil porážce Floridy 1:4.

