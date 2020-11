Bojovník? To mám po mámě, usmívá se Vrána

Listopad znamená každoročně v NHL jediné. Kromě obvyklých bojů mezi mantinely se liga snaží také zvýšit povědomí o boji s rakovinou. O tomto krutém a tvrdém boji ví svoje i český útočník Jakub Vrána, jehož maminka tuto zákeřnou nemoc porazila. Pro mladého útočníka je tak velkou inspirací.

„Je rozhodně důležité zůstat pozitivní. Říkám to ze své vlastní zkušenosti,“ řekl Vrána, jenž před startem nové sezony trénuje ve Švédsku.

„Takže když se bavím s nemocnými, chápu je. Sice jsem si to sám neprožil, ale mám s tím zkušenosti,“ pokračoval.

Kvůli koronaviru se v současnosti samozřejmě žádné akce s nemocnými nekonají, návštěvy v nemocnici pak vůbec ne. Capitals však nezahálí a alespoň se svými příběhy snaží podpořit a inspirovat.

Dobrým příkladem je právě i Jakub Vrána. Jeho mamince byla rakovina diagnostikována před pěti lety. Léčba trvala dva roky a nyní už je tři roky zdravá.

Když se tehdy smutnou zprávu Vrána dozvěděl, zrovna hrál jako devatenáctiletý ve Švédsku. Nezahálel a zavolal mamince, že jede domů.

„První věc, co mi řekla, byla, abych hrál dál. Nechtěla, abych se vracel,“ vzpomínal. „Chtěla, abych hrál, protože tvrdila, že je nejšťastnější, když vidí, jak hraji.“

I přes to, že by byl nejradši doma v Česku, nakonec Vrána ve Švédsku zůstal. To, že věděl, že jeho máma sleduje každý zápas, mu dodalo extra motivaci.

„Hrál jsem pro ni,“ povídal. „I teď, když hraji NHL, vím, že se dívá a dělá ji to šťastnou. Je to silná žena a když mě sleduje, o nemoc se nezajímá.“

„Prostě jsem věděl, že rakovinu porazí, protože jsem jí věřil. Nepochyboval jsem,“ je na svou maminku Vrána pyšný.

Paní Vránové je teď 55 a pravidelně chodí na kontroly. Svůj boj hrdinsky zvládla, za což jí patří velké uznání. Zocelila nejen sebe, ale i svého syna.

„Když jsem se to dozvěděl, bylo to ale těžké,“ přiznal Vrána. „Otevře vám to oči v tom smyslu, že najednou vidíte, jak je vaše rodina důležitá. Není to lehká situace, ale musíte mít silnou mysl s pozitivními myšlenkami,“ zakončil se vzkazem pro ty, kteří s touto zrádnou nemocí bojují.

Share on Google+