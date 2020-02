Boston chce udržet vítěznou sérii, Islanders touží zastavit příval porážek

Páteční program v NHL vyplní celkem sedm zápasů, ve kterých se představí nejen rozjetý Boston, ale také například mnohem méně úspěšní Islanders. Ti po čtyřech porážkách v řadě čelí vypadnutí z elitní osmičky, ale na svém ledě přivítají Detroit.

Byť Detroit v posledním utkání uspěl a vyhrál nad Montrealem, Islanders jsou, i přes nepříliš úspěšných týden, výrazní favorité. Jejich čtyřzápasový trip se jim vůbec nepovedl a prohráli všechny zápasy s bídným skóre 2:11, což se pokusí před vlastním publikem napravit.

Proti Red Wings se jim v této sezoně daří. Vyhráli oba vzájemné zápasy s vysokým skóre 12:3 a i ve třetím utkání by měli hrát hlavní roli.

opačné starosti, pokud se to tak dá nazvat, má Boston. Tomu se povedlo naopak čtyřikrát v řadě vyhrát a navýšit svůj náskok v čele celé ligy na tři body. O další dva se Bruins budou pokoušet na ledě Calgary.

To rozhodně nebude snadný soupeř, byť se mu nevede tolik jako v prvních měsících sezony. Přesto Flames vyhráli tři z posledních pětizápasů a jejich zápasy se velmi často mění v přestřelky. To by naopak defenzivněji laděnému Bostonu nemuselo vyhovovat, na druhou stranu mají kádr natolik silný, že své soky dokáží určitě přestřílet.

Ani v dalších zápasech nebude nouze o zápletky. Carolina, jež se s vypětím všech sil posunula na sedmé místo Východní konference, narazí na rozjeté Rangers. Ti při své stíhací jízdě na Východě stáhli svou ztrátu na elitní osmičku už jen na šest bodů a dál touží naplňovat svůj potenciál, který, jak se zdá, konečně začínají prodávat. Navíc proti Hurricanes mají parádní bilanci. Vyhráli všechny tři vzájemné zápasy v této sezoně.

Dallas vyzve na svém ledě lídry Západní konference ze St. Louis. Na ty ztrácí jen dva body a tento zápas bude přímým soubojem o čelo nejen konference, ale i společné divize. Zatímco říjnový a listopadový vzájemný zápas vyhráli Blues, před dvěma týdny se na ledě soupeře radovali Stars.

O vítězství se utkají rovněž Edmonton s Minnesotou. Duel by mohl být zajímavý i z toho hlediska, že už nyní je ve hře návrat Connora McDavida, o jehož účasti v duelu s Wild se bude rozhodovat v průběhu dne.

01:00 New York Islanders - Detroit Red Wings

NYI: bilance 33-20-6 vs DET: bilance 15-43-4

01:30 Carolina Hurricanes - New York Rangers

CAR: bilance 34-21-4 vs NYR: bilance 31-24-4

02:30 Chicago Blackhawks - Nashville Predators

CHI: bilance 26-26-8 vs NSH: bilance 29-23-7

02:30 Dallas Stars - St. Louis Blues

DAL: bilance 35-19-6 vs STL: bilance 34-17-10

03:00 Calgary Flames - Boston Bruins

CGY: bilance 31-24-6 vs BOS: bilance 38-11-12

03:00 Edmonton Oilers - Minnesota Wild

EDM: bilance 32-21-7 vs MiN: bilance 28-24-7

04:00 Anaheim Ducks - Colorado Avalanche

ANA: bilance 24-29-7 vs COL: bilance 34-18-7

