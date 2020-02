Boston hraje o sedmou výhru v řadě, Colorado s Minnesotou o čtvrtou

Závěr dalšího týdne tentokrát nabídne celkem pět zápasů, z nichž dva se odehrají ve velmi atraktivní čas. Boston přijede na led Detroitu a bude usilovat už o sedmou výhru v řadě. Závěrečný zápas nedělního programu nabídne střetnutí Minnesoty a Colorada, kteří oba hrají o čtvrtou výhru za sebou.

Bostonu se v posledních týdnech hodně daří, díky čemuž se dostal do čela celé NHL. O co více se daří Bostonu, o to méně to jde Davidu Pastrňákovi, který přišel o pozici nejlepšího střelce ligy, tři zápasy vyšel naprázdno a v posledních šesti utkáních vsítil jen jednu branku.

Proti Detroitu se pokusí znovu dostat do střelecké formy a šance má velké. Red Wings jsou nejhorším týmem soutěže, mají o 50 bodů méně než Boston a byť ukončili šňůru devíti porážek v řadě, tak v noci na sobotu opět prohráli a to na ledě rozjetého Columbusu.

V doposud jediném vzájemném utkání této sezony, který se odehrál v listopadu, Detroit dokázal doma vyhrát 4:2.

Před půlnocí se odehraje také souboj mezi Buffalem a Anaheimem. Ducks sice poslední dva zápasy prohráli, ale povedlo se jim alespoň bodovat, když tyto duely dovedli do prodloužení. Buffalo naopak v noci na sobotu vyhrálo na ledě Rangers a napravilo svá předchozí dvě zaváhání.

Jedním z tahákům noci bude střetnutí Minnesoty a Colorada. Oba celky vyhrály tři zápasy v řadě a pokusí se ve vzájemném souboji prodloužit svou vítěznou sérii. V této sezoně se odehrály už tři zápasy mezi těmito týmy a byť je Colorado na tom výsledkově lépe, povedlo se mu vyhrát jen říjnový zápas. V dalších dvou kláních se radovala naopak Minnesota.

V dalších dvou utkáních bude k vidění souboj Rangers s Kings a také mezi Jets a Blackhawks. Winnipeg se vrátil do první osmičky Západní konference, o což usiluje i Chicago, které ovšem prohrálo poslední dva zápasy a trochu ztratilo šťávu při své stíhací jízdě.

18:30 Detroit Red Wings - Boston Bruins

DET: bilance 13-39-4 vs BOS: bilance 34-10-12

21:00 Buffalo Sabres - Anaheim Ducks

BUF: bilance 24-23-8 vs ANA: bilance 22-26-7

00:00 New York Rangers - Los Angeles Kings

NYR: bilance 26-23-4 vs LAK: 19-32-5

01:00 Winnipeg Jets - Chicago Blackhawks

WPG: bilance28-23-5 vs CHI: bilance 25-21-8

01:30 Minnesota Wild - Colorado Avalanche

MIN: bilance 26-22-6 vs COL: bilance 31-16-6

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+