Boston předvedl skvělý obrat, obhájci srovnali stav série

Další napínavá noc je za námi. Tři týmy se během ní výrazně přiblížily k postupu do druhého kola play-off, zatímco St. Louis svoji sérii srovnalo. Jak vypadaly jednotlivé zápasy?

COLUMBUS BLUE JACKETS - TAMPA BAY LIGHTNING

1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Vasilevskij rozhodl o výhře Lightning

Důležitý krok pro postup do druhého kola play-off učinila Tampa. Favorit této série výborně vstoupil do druhé třetiny, dostal se do dvoubrankového vedení a ačkoliv brzy inkasoval, tak to bylo všechno, co Andrej Vasilevskij hráčům Columbusu dovolil.

Columbus je nyní ve velice nevýhodné pozici. Dokáže ještě Tampu potrápit?

Branky a nahrávky

26. Atkinson (Dubois, Werenski) – 21. Goodrow (Coleman), 25. Gourde (Shattenkirk, Goodrow).

Stav série: 1:3

Statistické okénko

Střely na bránu: 29 - 22 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Joonas Korpisalo (CBJ) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, čas 58:59

Andrej Vasilevskij (TBL) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, čas 60:00

Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) - 0+0, 0 účast, 0 střel na branku, TM 0, čas na ledě 19:11

Ondřej Palát (TBL) - 0+0, 0 účast, 1 střela na branku, TM 0, čas na ledě 18:35

Tři hvězdy utkání

Yanni Gourde, Barclay Goodrow, Zach Werenski

ARIZONA COYOTES - COLORADO AVALANCHE

1:7 (0:3, 1:1, 0:3)

Demolice. Colorado ovládlo čtvrtý duel

Colorado nenechalo ve čtvrtém zápase nic náhodě a šlo od úvodních minut tvrdě za vítězstvím. O tom bylo rozhodnuto téměř po první třetině, kterou Avalanche naplno ovládli. Duel nakonec skončil vítězstvím Colorada 7:1 a jsou jednu výhru od postupu!

Branky a nahrávky

34. Chychrun (Oesterle, Hinostroza) – 15. Nieto (Calvert, Bellemare), 17. Kadri (Landeskog, Rantanen), 20. Kadri (MacKinnon, Makar), 32. Donskoi (Burakovsky, Kadri), 41. Makar, 43. Calvert (MacKinnon, Graves), 57. Rantanen (Johnson, Landeskog).

Stav série: 1:3

Statistické okénko

Střely na bránu: 15 - 30 | Přesilová hra: 1/4 – 3/7 | Trestné minuty: 16 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (ARI) – 18 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,8 %, čas 40:00

Antti Raanta (ARI) – 5 zákroků, 3 OG, úspěšnost 62,5 %, čas 20:00

Philipp Grubauer (COL) – 14 zákroků, 1 OG, úspěšnost 93,3 %, čas 60:00

Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti!

Tři hvězdy utkání

Nazem Kadri, Cale Makar, Mikko Rantanen

CAROLINA HURRICANES - BOSTON BRUINS

3:4 (1:0, 1:0, 1:4)

Obrat během sedmi minut a třetí vítězství pro Boston

Tento ztracený duel bude Carolinu hodně mrzet. Hurricanes po dvou třetinách vedli o dvě branky a vypadalo to, že jsou na nejlepší cestě k vítězství. Boston ale ve třetí části pořádně zabral, vstřelil čtyři branky a dokráčel si pro vítězství.

Carolina je kousek od vyřazení. Rozhodně se však nevzdává. Dokáže stav série otočit?

Branky a nahrávky

10. Williams (Gardiner, Trocheck), 33. Martinook (Aho), 59. Teräväinen (Skjei, Hamilton) – 48. DeBrusk (Kaše, Clifton), 51. Clifton (Nordström, Wagner), 52. Marchand (Krug), 55. DeBrusk (Kaše, Krejčí).

Stav série: 1:3

Statistické okénko

Střely na bránu: 19 - 33 | Přesilová hra: 0/1 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

James Reimer (CAR) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, čas 58:19

Jaroslav Halák (BOS) – 16 zákroků, 3 OG, úspěšnost 84,2 %, čas 59:58

Česká a slovenská stopa

Zdeno Chára (BOS) - 0+0, +1 účast, 1 střela na branku, čas na ledě 19:10

David Krejčí (BOS) - 0+1, +1 účast, 1 střela na branku, čas na ledě 20:42

Ondřej Kaše (BOS) - 0+2, +1 účast, 1 střela na branku, čas na ledě 14:29

Jaroslav Halák (BOS) - 60 minut, 16 zákroků, 3 góly, 84,2%

Martin Nečas (CAR) - 0+0, -2 účast, 1 střela na branku, čas na ledě 10:31

Tři hvězdy utkání

Jake DeBrusk, Connor Clifton, Justin Williams

VANCOUVER CANUCKS - ST. LOUIS BLUES

1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Obhájci se rozjeli, stav série srovnán

Skvělý a aktivní výkon od St. Louis byl oceněn druhým vítězstvím. Hlavním lídrem Blues byl Ryan O'Reilly, který se podílel na všech brankách svého týmu (2+1). Vancouver svému soupeři nestíhal a bude se muset zlepšit, aby zabránil dalším porážkám.

Branky a nahrávky

21. Miller (Edler) – 17. O'Reilly (Pietrangelo), 27. O'Reilly (Perron), 36. Pietrangelo (O'Reilly, Perron).

Stav série: 2:2

Statistické okénko

Střely na bránu: 23 - 37 | Přesilová hra: 0/7 – 2/5 | Trestné minuty: 14 – 18

Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (VAN) – 34 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,9 %, čas 56:32

Jake Allen (STL) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, čas 60:00

Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti!

Tři hvězdy utkání

Ryan O'Reilly, Alex Pietrangelo, Jacob Markström

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+