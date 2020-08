Boston ukončil sérii s Carolinou i za pomoci Pastrňáka, dva góly Voráčka Flyers k postupu nestačily

Dneska v noci se toho rozhodlo hodně. Hned třem týmům skončila sezóna a naopak tři celky se mohou začít připravovat na boje ve druhém kole play-off. Kdo slaví a kdo má oči pro pláč?

TAMPA BAY LIGHTNING - COLUMBUS BLUE JACKETS

5:4pp. (2:1, 0:2, 2:1)

Tampa to s problémy dokázala, je ve druhém kole

Hokejisté Tampy začali velmi dobře a brzy se dostali do dvoubrankového vedení. Následně ale polevili a Columbus vývoj zápasu zcela otočil. I Tampa však dokázala smazat dvoubrankový náskok soupeře, nasměrovala zápas do prodloužení a v něm o všem rozhodl Brayden Point.

Branky a nahrávky

6. Johnson (Černák, Cirelli), 7. Coleman (Bogosian), 53. Shattenkirk (Point, Kučerov), 59. Cirelli (Point, Kučerov), 66. Point (Kučerov) – 12. Foligno (Wennberg, Atkinson), 30. Stenlund (Jones, Atkinson), 40. Wennberg (Gavrikov, Foligno), 50. Bjorkstrand (Dubois, Gavrikov).

Konečný stav série: 4:1

Statistické okénko

Střely na bránu: 25 - 41 | Přesilová hra: 0/0 – 1/6 | Trestné minuty: 14 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 37 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,2 %, čas 64:57

Joonas Korpisalo (CBJ) – 20 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,0 %, čas 64:42

Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+1, 0 účast, 0 střel na branku, TM 0, čas na ledě 22:09

Ondřej Palát (TBL) – 0+0, +2 účast, 2 střely na branku, TM 0, čas na ledě 16:46

Tři hvězdy utkání

Brayden Point, Anthony Cirelli, Vladislav Gavrikov

BOSTON BRUINS - CAROLINA HURRICANES

2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Carolina zdramatizovat sérii nedokázala

V tomto případě se pravděpodobně očekávala vyrovnanější série, opak je však pravdou. Boston v prvním kole play-off zvedl své výkony a po pěti duelech slaví postup do druhého kola play-off. Pomohl k tomu i David Pastrňák, který se vrátil a asistoval u obou gólů Bruins.

Branky a nahrávky

36. Krejčí (Pastrňák, Bergeron), 40. Bergeron (Pastrňák, Krejčí) – 10. Fleury (Aho, Martinook).

Konečný stav série: 4:1

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 - 24 | Přesilová hra: 2/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Jaroslav Halák (BOS) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, čas 60:00

Petr Mrázek (CAR) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, čas 57:46

Česká a slovenská stopa

Petr Mrázek (CAR) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, čas 57:46

Martin Nečas (CAR) - 0+0, 0 účast, 1 střela, čas na ledě 8:49

Jaroslav Halák (BOS) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, čas 60:00

Zdeno Chára (BOS) - 0+0, 0 účast, 0 střel, čas na ledě 20:21

David Krejčí (BOS) - 1+1, 0 účast, 2 střely, čas na ledě 18:14

Ondřej Kaše (BOS) - 0+0, 0 účast, 1 střela, čas na ledě 12:46

David Pastrňák (BOS) - 0+2, 0 účast, 5 střel, čas na ledě 20:34

Tři hvězdy utkání

Patrice Bergeron, David Krejčí, David Pastrňák

COLORADO AVALANCHE - ARIZONA COYOTES

7:1 (3:0, 3:0, 1:1)

Další debakl a pohodový postup pro Avalanche

Tahle série byla pravděpodobně ze všech nejjednoznačnější. Colorado s přehledem potvrdilo roli favorita a po dalším vysokém vítězství si zajistilo postup do další fáze vyřazovacích bojů. Znovu úřadoval i Nathan MacKinnon, který je doslova k nezastavení.

Branky a nahrávky

5. Kadri (Landeskog, MacKinnon), 9. Girard (Burakovsky, Compher), 19. Kadri (Burakovsky, Donskoi), 30. MacKinnon (Rantanen), 31. MacKinnon (Rantanen, Makar), 39. Zadorov (MacKinnon, Landeskog), 56. Compher (Nieto) – 47. Keller (Demers, Stepan).

Konečný stav série: 4:1

Statistické okénko

Střely na bránu: 36 - 24 | Přesilová hra: 3/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Philipp Grubauer (COL) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, čas 60:00

Darcy Kuemper (ARI) – 24 zákroků, 6 OG, úspěšnost 80,0 %, čas 40:00

Antti Raanta (ARI) – 5 zákroků, 1 OG, úspěšnost 83,3 %, čas 20:00

Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti!

Tři hvězdy utkání

Nathan MacKinnon, Nazem Kadri, Mikko Rantanen

PHILADELPHIA FLYERS - MONTREAL CANADIENS

3:5 (0:1, 2:2, 1:2)

Montreal si udržel naději na postup

Odvrátit vyřazení v noci ale dokázal Montreal, nerodilo se to však lehce. Canadiens brzy vedli, po dvou gólech Jakuba Voráčka ale museli otáčet. To se jim povedlo a ačkoliv dokázali Flyers ve třetí části srovnat, Nick Suzuki pohotově vrátil svůj tým znovu do vedení a to již kanadský celek udržel. Čeká nás šesté utkání!

Branky a nahrávky

23. Voráček (Giroux, Provorov), 27. Voráček (Giroux, Couturier), 51. Farabee (Voráček, Couturier) – 3. Armia (Ouellet, Kulak), 31. Armia (Kulak), 32. Gallagher (Suzuki, Drouin), 51. Suzuki (Drouin), 60. Danault (Lehkonen).

Stav série: 3:2

Statistické okénko

Střely na bránu: 29 - 33 | Přesilová hra: 3/7 – 1/7 | Trestné minuty: 34 – 33

Kdo se postavil do brankoviště?

Carter Hart (PHI) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5 %, čas 58:54

Carey Price (MTL) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, čas 59:50

Česká a slovenská stopa

Jakub Voráček (PHI) – 2+1, -1 účast, 3 střely na branku, TM 16, čas na ledě 16:46

Tomáš Tatar (MTL) – 0+0, 0 účast, 3 střely na branku, TM 0, čas na ledě 17:23

Tři hvězdy utkání

Joel Armia, Nick Suzuki, Jakub Voráček

ST. LOUIS BLUES - VANCOUVER CANUCKS

3:4 (2:1, 1:3, 0:0)

Vancouver otočil a vrátil se v sérii do vedení

Tahle prohra může St. Louis v konečném součtu hodně mrzet. Obhájci vedli v polovině zápasu o dvě branky a měli vše dobře rozjeté k tomu, aby se dostali v sérii poprvé do vedení. Canucks ovšem ke konci druhé části předvedli velký obrat, dostali se do vedení a to dokázali až do závěrečné sirény udržet.

Branky a nahrávky

16. Schenn (Sundqvist), 20. O'Reilly (Blais), 26. Sanford (Thomas, Bozak) – 14. Motte, 32. Miller (Virtanen, Pettersson), 37. Virtanen (Miller, Pettersson), 39. Motte (Sutter, Stecher).

Stav série: 2:3

Statistické okénko

Střely na bránu: 39 - 30 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Allen (STL) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, čas 58:27

Jacob Markström (VAN) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3 %, čas 60:00

Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti!

Tři hvězdy utkání

Tyler Motte, J. T. Miller, Jacob Markström

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+