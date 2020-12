Bratři Luongové i Royův guru. Bobrovskému pomůže k top výkonům trenérský supertým

Investovali 70 milionů dolarů do jediného muže. A chtějí, aby se jim rekordní smlouva vyplatila. I to je důvod, proč floridští Panteři sestavili trenérský supertým, který se bude věnovat jen a pouze gólmanům. V čele se Sergejem Bobrovským, nejdražší posilou v klubových dějinách. Čtyřčlennou partu povede legendární kouč Francois Allaire. Že vám jeho jméno nic neříká? Tak vězte, že se v minulosti přičinil o vzestup Patricka Roye či Jeana Sebastiena Giguera. Teď se pokusí vrátit ruskou hvězdu mezi elitu NHL.

Když se mluví o nejlepších brankářských trenérech všech dob, padají zpravidla dvě jména. Mitch Korn a právě Francois Allaire.

K výrazným úspěchům pomohl nejen Royovi s Giguerem, ale třeba také Robertu Luongovi. Teď se spolu postaví na stejnou stranu barikády, spojí síly a budou se snažit svými radami vydolovat maximum z floridských gólmanů.

Luongo ještě nedávno za Cats chytal, je klubovou ikonou, jeho číslo od března visí pod stropem BB&T Center. Luongovým nástupcem se měl stát zmiňovaný Bobrovskij, ve své první sezoně na jihu USA ovšem zaujal spíše rolexkami, za něž vyhandloval své oblíbené numero 72, než výkony.

Mezi třemi tyčemi mnohdy vyloženě zklamal, pouštěl laciné góly. Předvedl i pár výtečných představení, celkový dojem ale zůstal matný. Bude zajímavé sledovat, jak se na jeho hře odrazí práce čerstvě představeného supertýmu.

Kromě Allaira s Luongem ho tvoří ještě Rob Tallas, tedy brankářský kouč Panthers, a také Luongův mladší bratr Leo. Ten na stejné pozici jako Tallas pracuje pro farmářský klub Charlotte Checkers

Společně se mají starat o gólmany v celé organizaci Panterů, Plán je takový, že každý "kasař", kterého bude mít Florida pod smlouvou, bude procházet systematickou přípravou pod dohledem zkušeného kvarteta.

"Pro všechny naše brankáře to znamená neocenitelnou pomoc při jejich rozvoji," je přesvědčený floridský GM Bill Zitto.

Zároveň se supertým zapojí i do skautingu, bude vyhledávat pro Cats ty nejslibnější talenty. Jedním takovým už na Floridě disponují, loni draftovali v prvním kole Spencera Knighta. Jako celkovou třináctku. Čekají se od něj velké věci.

Díky pomoci od Allaira a spol. by mohl vyrůst v gólmanskou superstar. Předpoklady na to má. Fanoušci Panterů se mohou těšit na lepší zítřky. Zdá se, že z týmové slabiny by se mohla stát výkladní skříň a klíčová přednost.

