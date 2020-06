Brodeur generálním manažerem? Brankářská legenda zatím není na tuto pozici připravena

Jako Sakic či Yzerman? Mezi generálními manažery v National Hockey League je několik bývalých úspěšných hráčů, kterým se daří i na pozici GM. Martin Brodeur se však mezi tato jména zatím nezařadí.

Letošní sezona byla v křesle generálního manažera Devils poslední pro Raye Shera. Ten byl totiž v lednu z pozice vyhozen, prozatím jej nahradil Tom Fitzgerald, jehož pokračování v této roli je také jednou z možných variant.

Ve vedení klubu taktéž účinkuje legenda Devils a bývalý prvotřídní brankář – Martin Brodeur. Osmačtyřicetiletý Kanaďan aktuálně vykonává funkci poradce hokejových operací, na kterou po Sherově vyhazovu povýšil.

Právě tato klubová ikona se jevila rovněž jako jedna z možností.

„Vím, co obnáší být generálním manažerem. Pohyboval jsem se dlouho kolem Douga Armstronga (St. Louis Blues) a také Loue Lamoriella (New Jersey Devils). Nejsem na to připraven, nehledě na to, zda mi to bude nabídnuto,“ řekl pro The Hockey News Brodeur.

Devils zatím nejsou blízko výměně generálního manažera, vždyť Fitzgerald se chystá vybírat nadcházejícího trenéra týmu. Společně s Brodeurem navíc netrpělivě vyhlížejí draft. V tradiční loterii má New Jersey 7,5% šanci na výběr z první pozice.

V National Hockey League figuruje několik hokejových legend, které se také usadily v roli generálních manažerů. Řeč je například o Sakicovi z Colorada či Yzermanovi z Detroitu. Brodeur dalším v pořadí nebude. Tedy alespoň ne v blízké době.

Pro Ďábly letošní sezona skončila základní části. Pakliže situace ve Spojených státech amerických a Kanadě dovolí soutěži pokračování v podobě vyřazovací části pro čtyřiadvacet mužstev, svěřenců Alaina Nasreddina se to týkat nebude.

