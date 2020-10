Brown slevil a kývl Ottawě na tříletý kontrakt

Arbitráži se vyhnul i další hráč. Ottawa se domluvila na prodloužení smlouvy s šestadvacetiletým útočníkem Connorem Brownem, který vloni patřil mezi nejproduktivnější hráče týmu.

Brown má za sebou z osobního hlediska solidní ročník. V trápící se Ottawě za jednasedmdesát utkání nastřílel šestnáct gólů a zapsal sedmadvacet asistencí. Poprvé v kariéře se tak dostal nad hranici čtyřiceti kanadských bodů.

Předpokládá se, že rodák z Toronta bude patřit k lídrům mladého a perspektivního mužstvu Senators, kteří postupně budou začleňovat více mladíků. Například trojice z prvního kola letošního draftu.

Jednání mezi Brownem a Ottawou ovšem nebyla vůbec jednoduchá. Kanadský forvard požadoval podle experta stanice TSN Bruce Garriocha jednoletou smlouvu v hodnotě 4,8 milionu, zatímco klub mu nabízel 2,25 milionu dolarů.

Obě strany nakonec našly společné řešení. Z původně jednoletého kontraktu je spolupráce prodloužena hned o tři roky. Průměrně za sezonu zatíží platový strop týmu 3,6 miliony.

„Jsme šťastní, že máme Connora zpět pod smlouvou. Přináší do naší sestavy zkušenost a je to hráč, který může naskočit do různých situací. Je odolný, má skvělou pracovní morálku a přístup k práci. Pro nás je obzvlášť cenná jeho schopnost hrát kdekoliv napříč sestavou a přesto být produktivní,“ říká na Brownovu adresu generální manažer Pierre Dorion.

Vedení celku z kanadského hlavního města si tak odškrtlo ze seznamu další jméno. Sens ještě stále jednají o kontraktech s Chrisem Tiernym, Maxime Lajoiem či Christiánem Jarošem. Bez smlouvy je také český útočník Filip Chlapík.

