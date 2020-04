Bruins čeká krušné léto. Bez smlouvy je například Krug, Chára by rád pokračoval

Náročné léto čeká po aktuální sezoně vedení bostonských Medvědů. Bruins, jeden z elitních celků National Hockey League totiž bude vyjednávat o nových smlouvách hned s několika hráči, kterým končí stávající kontrakty.

V tuto chvíli přerušeném ročníku nejlepší hokejové ligy světa patří Bostonu v tabulce první místo, svěřenci Bruce Cassidyho dosáhli letos jako první mužstvo na magickou metu sta získaných bodů, na což jim stačilo sedmdesát zápasů.

V létě čeká zástupce Bruins vyjednávání s hráči, kteří k těmto výsledkům výrazně přispívají.

Největší pozornost je směřována na zadáka Toreyho Kruga. Ten se může 1. července stát nechráněným volným hráčem, jelikož mu vyprší čtyřletý kontrakt, jenž průměrně ukrajoval z platového stropu Bostonu 5,25 milionů dolarů.

Medvědi doufají, že Krug v týmu setrvá. „Já doufám, že Torey neodehrál svůj poslední zápas v bostonském dresu. Je velkou součástí našich úspěchů, kterých jsme jako organizace dosáhli. Jedná se o mimořádného hráče jak na ledě, tak mimo něj,“ říká na Krugovu adresu generální manažer Don Sweeney.

V éře platových stropů není snadné pokaždé udržet našlapaný tým pohromadě. „Doufáme, že společně s Toreyem a jeho agentem Lewisem Grossem najdeme řešení, nicméně v tuto chvíli se nám to nepodařilo. Ale byla to velmi přátelská jednání, navzájem se respektujeme a my jsme si vědomi toho, co pro bostonskou organizaci udělal a čeho je schopen,“ dodává Sweeney.

Také samotný Krug by rád zůstal u Medvědů. „Já osobně doufám, že jsem neodehrál poslední klání v dresu Bostonu Bruins.“

Otazník visí i nad Krugovým spoluhráčem a ikonou nejen klubu, ale také celé NHL – Zdenem Chárou. Zkušený veterán oslavil v březnu své třiačtyřicáté narozeniny, po sezoně bude mít taktéž status UFA (nechráněný volný hráč). Pokud se však v kariéře rozhodne pokračovat, není pochyb, že to bude právě u Bruins.

„Myslím, že i sám Zdeno uvedl, že by rád pokračoval. Jako organizace s ním máme opravdu unikátní vztah. Je trpělivý, velmi nám tím pomáhá, dává nám totiž čas plánovat, což ukázal i poslední roky, kdy podepsal vždy jednoletý kontrakt,“ líčí Sweeney.

Kromě zmíněných dvou zadáků jsou po sezoně bez smluv ještě dvě další výrazná jména – slovenský gólman Jaroslav Halák a kanadský útočník Jake DeBrusk.

Share on Google+