Bude se Dubnyk stěhovat? O zkušeného gólmana údajně jeví zájem San Jose

Poslední novinky z National Hockey League patří především gólmanům. Novou smlouvu podepsali třeba Robin Lehner z Vegas či Tristan Jarry z Pittsburghu. Kromě toho se rovněž začíná hlasitě spekulovat o přesunu některých maskovaných mužů.

Jedním z nich je Devan Dubnyk.

Čtyřiatřicetiletý Kanaďan oblékal posledních šest sezon dres Minnesoty. Pro Wild představoval velkou oporu, nemluvíme-li o posledním ročníku. V tom jej totiž z pozice jedničky vytlačil náhradník Alex Stalock.

A proto není divu, že by Wild nemuseli mít problém s Dubnykovým stěhováním. Vzhledem k další neúspěšné sezoně Divočáků by i dávalo smysl, že vedení klubu bude chtít pokračovat v přestavbě mužstva.

V zámořských médiích se Dubnykem skloňuje jméno San Jose. Žraloky poslední ročníky tlačí brusle především v brankovišti. Duo Martin Jones – Aaron Dell není zkrátka optimální tandem pro tým, který má vždy ty nejvyšší cíle.

Podle uznávaného reportéra Pierra LeBruna je Dubnyk hlavním brankářským cílem v přestupové období.

„Pokud se to stane, může to trvat několik dní. Ale Dubnyk je hlavním brankářským cílem San Jose. Idea je taková, že Sharks půjdou do následující sezony s tandemem Jones – Dubnyk,“ napsal na svůj twitterový účet Lebrun.

Už dříve se navíc spekulovalo, že kromě Dubnyka by do slunné Kalifornie mohl zamířit také útočník Ryan Donato. Za tento balíček by Žraloci mohli nabídnout také Kevina Labanca a pokud opravdu u Sharks setrvá gólman Martin Jones, tak si generální manažer Doug Wilson bude muset připravit i výběry v draftu.

Pro porovnání. Dubnyk vstoupí do posledního roku svého kontraktu, který zatěžuje platový strop 4,333 miliony dolary. To Martin Jones ukrajuje z rozpočtu 5,75 milionů. Otázkou je, zda si San Jose dovolí takový luxus, aby mělo ve svých řadách oba.

