Bude se Georgiev stěhovat? O bulharského rodáka by mohlo stát San Jose

Letošní sezona National Hockey League bude pokračovat pro čtyřiadvacet celků. Mezi nimi překvapivě chybí Žraloci ze San Jose, kteří se tak už mohou plně soustředit, aby se nadcházející ročník podobné zklamání neopakovalo.

A začít musí odzadu, kde Sharks tlačí bota již delší dobu.

Brankářská dvojice Martin Jones – Aaron Dell totiž nepřesvědčila, oba gólmani patřili k nejméně spolehlivým maskovaným mužům celé soutěže.

Zatímco Dell se dostal alespoň přes hranici 90% úspěšnosti (90,7%), jeho kolega a týmová jednička skončila na žalostných 89,6%.

Smlouva Martina Jonese končí až po ročníku 2023/24 a o tom, zda jej z ní klub vyplatí, se v tuto chvíli dá pouze spekulovat. Naopak o budoucnosti Aarona Della se rozhodne už letos, jelikož pod aktuálním kontraktem již v tyrkysovém dresu žádné další utkání nepřidá.

Celek z Kalifornie naznačil změnu v brankovišti podpisem ruského mladíka Alexeje Melničuka. Sharks mohou sáhnout také na farmu, kde vyhlíží svou příležitost Josef Kořenář. Mezi varianty však kromě trhu s volnými hráči patří také výměna s jiným mužstvem.

A tady se nabízí jedno jméno – Alexandar Georgiev.

O tomto přesunu se spekulovalo již dříve, Georgiev totiž v New Yorku nedostane takovou porci zápasů, kterou by si asi představoval. A to především kvůli krajanovi Igoru Šesťorkinovi, jenž Rangers svým vstupem do nejlepší hokejové ligy světa ohromil.

Aby toho nebylo málo, v klubu stále působí švédský veterán Henrik Lundqvist, který patří mezi největší ikony Jezdců.

I proto by dávala smysl výměna mezi Rangers a Sharks. Žraloci potřebují jedničku a gólman bulharsko-ruského původu by ve svých čtyřiadvaceti letech měl na tuto roli být připravený.

Georgievovi končí po letošním ročníku v New Yorku smlouva, problémem však je, že se stane pouze chráněným volným hráčem (RFA). Pakliže o něj budou v San Jose stát, musí klub v čele s generálním manažerem Dougem Wilsonem něco obětovat.

