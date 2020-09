Bude se Mrázek stěhovat? O českého gólmana se zajímá jeho starý známý z Detroitu

Kdysi společně sklízeli chválu v Detroitu. Petr Mrázek za své brankářské umění, jeden čas se o něm dokonce mluvilo v souvislosti s Vezina Trophy. Ken Holland zase za své manažerské kvality, díky nimž dovedl Rudá křídla hned 25krát za sebou do vyřazovacích bojů. Jejich cesty se dávno rozešly, Mrázek momentálně platí za oporu Hurikánů z Caroliny, Holland se snaží přetavit Edmonton ve vítěznou mašinu. Je ovšem klidně možné, že se brzy sejdou na stejné adrese.

Mrázek a mrazivá Alberta?

Tohle spojení možná zní jako slovní hříčka, ale dává smysl. Holland uvažuje nad tím, že osmadvacetiletého gólmana získá z Caroliny. Mrázka dobře zná. Ví, jaké jsou jeho přednosti i slabé stránky.

A určitě se mu zamlouvá, jak za poslední dobu ostravský rodák mentálně vyrostl. Působí vyspěleji, cílevědoměji a odolněji.

Hurricanes by se přesto nemuseli k jeho odchodu apriori stavět odmítavě. Ještě rok pod smlouvou mají také Jamese Reimera, který alespoň řečí čísel Mrázka v play-off předčil.

Vyjednávání o případném trejdu ovšem zatím nejsou na pořadu dne. Zámořský novinář Pierre LeBrun z televizní stanice TSN uvádí, že Mrázek je pro Olejáře spíše plánem B než absolutní prioritou.

Edmonton totiž v tuto chvíli má podepsaného na další dva roky finského čahouna Mikka Koskinena. A to za velké peníze, za sezonu mu průměrně vyplatí 4,5 milionu dolarů.

Na hráčském trhu navíc bude spousta zajímavých brankářů. A byť není úplně snadné kohokoliv přesvědčit k podpisu s Oilers, je to stále levnější varianta než výměna. Odstupné za Mrázka by jistě nebylo úplně nízké.

Holland bude mít z čeho vybírat. Novou štaci vyhlížejí Braden Holtby, Thomas Greiss, Jimmy Howard nebo Craig Anderson. Jistá není budoucnost ani Robina Lehnera, Jacoba Markströma či Antona Chudobina.

Snaha o získání Mrázka by přišla na řadu až poté, co by Hollandovi nevyšly manévry na hráčském trhu. Pro odchovance Vítkovic má nicméně slabost. Byl to on, kdo ho v roce 2010 draftoval.

Na Mrázka tehdy ukázal v pátém kole, udělal z něj 141. vybraného hokejistu. O rok později přišel zlomový turnaj v brankářově kariéře. Mrázek exceloval na mistrovství světa juniorů a náhle získal vizitku budoucí hvězdy.

K takovému postavení měl poté opakovaně našlápnuto, nikdy se ale ryzí star z rozličných důvodů nestal.

K Olejářům by se eventuálně stěhoval po sezoně, v níž se dělil o práci s Reimerem, odchytal 40 zápasů a kryl 90,5 procenta střel soupeřů.

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+