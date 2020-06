Budeme jezdit po zadku. Válečník Reaves očekává tuhé vyřazovací boje

Když přeskočí mantinel, pokaždé se na ledě začne odehrávat malá hokejová válka. Útočník Ryan Reaves nechodí pro ránu daleko. Společně se svou ekipou teď vyhlíží možná to nejvíce intenzivní play off v historii NHL.

Proč? Odpověď je vcelku zjevná. Pravé křídlo Golden Knights tuší, že hráči budou po koronavirové pauze na vyřazovací boje natěšení asi jako na milenku v posteli. Zadarmo nedají ani centimetr ledu.

Nepravý Stanley Cup

Roman Polák by s takovým prohlášením zřejmě nesouhlasil. V nedávném rozhovoru pro náš web hodnotu letošního play off dokonce devalvoval.

„Osobně si myslím, že této sezoně se nebude dávat takový důraz jako vždycky a o týmu, který třeba Stanley Cup vyhraje, se bude říkat, že to není ten opravdový Stanley Cup,” prohlásil po podpisu smlouvy ve Vítkovicích. Právě uzavření kontraktu s domovským klubem se na jeho touze dohrát ročník v zámoří určitě projevilo.

„Motivace už není taková jako pro ostatní hráče, kteří jsou stále vázáni smlouvou, nebo ji naopak nemají a bojují o ni,” přiznal obránce vážící 107 kilogramů.

Je pravdou, že Reaves se nachází ve zcela opačné situaci než Polák. Minulý týden podškrábnul dvouleté prodloužení spolupráce s Golden Knights, které mu ve výsledku zaručí 3,5 milionu dolarů.

Od té doby ho jistě svrbí ruce. Možná si i několikrát vybavil neúspěšné finále předloňského play off, kdy nováček z Vegas prohrál s Washingtonem. Pokud by Reaves s týmem z Nevady letos složil reparát, nikdo by nepochyboval o tom, že si sumu na své výplatní pásce zaslouží.

Bojovná nálada přijde ve vteřině

„Vysedáváme doma čtyři měsíce, trénujeme, snažíme se zůstat připravení,” popisuje Reaves současný život hráče z NHL. „A chtěl byste snad ztratit čtyři měsíce ve třech nebo pěti zápasech? Ne. Kvůli úspěchu budete klidně i jezdit po zadku,” řekl novináři The Athletic.

Šéf NHLPA Donald Fehr na počátku tohoto měsíce prozradil, že řada hokejistů se obává o dostatečnou délku přípravy. Pokud by se výrazně zkrátila oproti běžnému začátku sezony, hrozí podle nich nižší kvalita předvedené hry. Řízný forvard Golden Knights strach nemá.

„Atmosféra play off zažehne od prvního vhazování úvodního zápasu, protože dostáváte jedinečnou šanci. Očekávám absolutní válku,” láká Reaves.

Vegas patří ke spolufavoritům rozšířeného play off. Zkrácenou základní část zapíchlo s 86 body na třetím místě Západní konference. Z posledních 13 zápasů před pauzou hned jedenáctkrát odcházelo vítězně.

„Už se nemůžeme dočkat návratu na led,” tvrdí Reaves. „Máme dobrý tým a skvělou šanci vyhrát Stanley Cup. Vím, že to o sobě řekne mnoho klubů, ale my tomu opravdu věříme. Ukazovali jsme kvalitní výkony celou sezonu.”

Jestli Golden Knights dostanou možnost ukázat kvalitní výkony i v play off, to zatím pořád není jisté. Liga totiž stále oficiálně neodsouhlasila termín začátku vyřazovací části.

