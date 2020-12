Budou i diváci (!) aneb co ještě potřebujete vědět o novém ročníku NHL

Základní jízdní řád nové sezóny už jsme vám představili. Známe důležité termíny, starty přípravných kempů, drafty, termín otevření trhu s volnými hráči, začátek i konec sezóny.

Všechno jmenované, včetně složení divizí, najdete zde.

Je toho ale víc, co postupně vchází ve známost.

Struktura zápasů

Ve třech amerických a jedné čisté kanadské divizi by měli všichni odehrát po 56 zápasech. Přišlo vám nudné, jak mohla tzv. „původní šestka“ hrát v letech 1942-67 celou sezónu jen proti sobě? Zažijeme něco podobného. Zápasy budou čistě „intra-divisional“, tedy mezi týmy dané divize.

Ve třech osmičlenných divizích spolu odehrají mužstva navzájem po osmi duelech. V jediné kanadské, o sedmi členech, mezi sebou odehrají minimálně devět vzájemných utkání. Dohromady půjde o 56 místo obvyklých 82 zápasů.

Do play off postoupí z každé divize čtyřka nejlepších. Ta se opět v rámci stejné divize vzájemně utká ve dvou kolech. Nejprve první se čtvrtým a druhý se třetím. Vítězové proti sobě. Teprve až mezi vítězi divizí, tedy ve třetím kole play off, dojde k utkáním „napříč“. Tzn. mezidivizní duely.

Dome nebo kde?

Záměrem ligy je odehrát co nejvíc utkání na domácích stadiónech, ačkoli fanoušci pochopitelně nějakou dobu ledové arény nenavštíví. Pokud tým nebude smět z rozhodnutí hygienických autorit hrát na svém hřišti, budou voleny neutrální lokality.

Třeba v San Jose už ví, že kvůli lokálním restrikcím v severní Kalifornii nezačnou přípravný kemp doma, ale ve Scottsdale v Arizoně. Naopak, v Dallasu podle informace novináře The Athletic, kterou cituje například Sports Illustrated a další zdroje, jsou nachystáni pustit do hledišť od začátku sezóny až pět tisíc diváků!

O Canada…

Jak už víme, uzávěrka přestupů je datována k 12. dubnu, přičemž bude velmi zajímavé sledovat eventuální výměny mezi kanadskými a americkými týmy. Jsou vůbec reálné? Žádná jiná severoamerická profesionální soutěž neřeší tento problém tak silně jako NHL, jež má v kolébce hokeje pochopitelně velmi silné klubové zastoupení.

Samostatná divize nevznikla pro nic za nic. Existuje proto, že s přechodem hranic je spojená nutnost karantény. Nejen zámořští komentátoři jsou zvědaví, jak se generální manažeři postaví k představě, že hráč získaný zpoza hranic bude muset povinně podstoupit karanténu? Možná nepůjde o tak velký problém, ale o velmi ojedinělou a nepříjemnou situaci určitě.

Potíže bohužel mohou nastat také přímo v zemi javorového listu, kde jsou podle dostupných informací hygienici přísnější než v USA a na obzoru jsou i potíže s cestováním mezi kanadskými provinciemi. Ve velmi složité situaci je hlavně Vancouver.

Share on Google+