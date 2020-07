Byla to bída, uznává Kessel. Na zranění se nevymlouvá

Snad jediným důvodem, proč bude Phil Kessel vzpomínat na tuto základní část v dobrém, je odehrání 1000. zápasu v NHL. Skvělý milník, zajisté. Jinak ale americký kanonýr mnoho důvodů k radosti neměl.

Měl se stát jedním z tahounů arizonských Kojotů.

Místo toho zažil svou nejslabší základní část od roku 2008 a fanoušci byli právem rozčarování. Jen 38 bodů? To je na Kessela prostě málo.

"Samozřejmě mám za sebou bídné období. Potýkal jsem se s celou řadou zranění, nikdy jsem jich tolik během jedné sezony neměl. Rozhodně se na to ale nechci vymlouvat," povídá v rozhovoru pro NHL.com.

Kessel ví, že má před sebou ideální možnost nemastné výkony odčinit. Arizonu čeká v rozšířeném play off Nashville. "Cítím se skvěle, nejlépe za celou sezonu," vyhlašuje. Rád by to na ledě ukázal.

Na Predátory má skvělé vzpomínky. Vždyť právě je porazil s Pittsburgh Penguins ve finále Stanley Cupu v roce 2017. "Zkušenosti se teď budou hodit,' má jasno svérázný borec, který se stěhoval ke Coyotes po neshodách s Jevgenijem Malkinem.

"V play off se hraje jiný hokej, rychlejší a tvrdší. Zápasy mají větší jiskru," popisuje Kessel rozdíl mezi základní části a vyřazovacími boji. Ukáže v nich své umění v plné kráse? "Už nikdy nechci hrát tak bídně jako v této sezoně. Teď přichází správná chvíle otočit list a odrazit se ode dna," je nabuzený. V play off dosud nastřádal 77 bodů v 87 partiích.

Unikátní rozšířenou variantu vyhlíží s nadějí, že šanci na zisk Stanley Cupu má všech 24 účastníků. Včetně Desert Dogs.

Kam až to s Arizonou Kessel dotáhne?

