Calgary vyměnilo Frolíka! Český útočník bude oblékat dres Buffala

Delší dobu se toto jméno skloňovalo s možným přestupem, až nyní se ale odchod Michaela Frolíka stal opravdu realitou. Český útočník již nebude oblékat dres Plamenů z Calgary, jeho další kroky putují do Buffala.

Buffalo bylo na přestupovém trhu aktivní. K zisku Michaela Frolíka totiž předcházela ještě jedna výměna, v níž za čtvrtou volbu v nadcházejícím draftu (původně volba San Jose) obětovali zadáka Marco Scandellu.

Zmíněný výběr v draftu pak poslali do Calgary právě za Frolíka. Flames si zbavením se českého útočníka, který za Plameny odehrál 319 zápasů, odlehčili pod platovým stropem o 4,3 milionů dolarů.

Naopak Buffalo získalo zkušeného hráče, který jim může pomoci dostat se do vytoužené vyřazovací části.

Vždyť Michael Frolík má stále co nabídnout. Rodák z Kladna zaznamenal v minulé sezoně čtyřiatřicet kanadských bodů během pětašedesáti zápasů. Ukázal se i na mezinárodní scéně, na mistrovství světa vstřelil sedm branek a na dalších sedm přihrál, což stihl za deset duelů.

Letos se jednatřicetiletý oproti loňsku trápí, o to víc by mu výměna do nového prostředí mohla prospět. Frolík v dosavadním průběhu sezony (38 utkání) posbíral pět branek a stejný počet nahrávek.

O krajánka přišel gólman David Rittich, který tak v hlavním týmu Flames zůstává jediným Čechem. Naopak v Buffalu dojde k českému spojení, ve službách Sabres již působí, byť je aktuálně zraněný, Vladimír Sobotka.

