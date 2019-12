Carlson jako nejlepší obránce sezóny? Může být i nejužitečnějším hráčem

Vždycky uměl přispět ofenzivě, ovšem způsob, jakým letos bodově a herně explodoval, je mimo veškerá běžná měřítka. V zámoří píšou, že John Carlson tuhle ligu „rozsvítil“. Svými výkony září nad ostatními jako kometa. Po loňském osobáku 70 bodů míří k výkonu okolo 100 bodů. Jde jen o to, jestli zůstane zdravý a vydrží. Tempo totiž nasadil vražedné.

Mezi obránci nemá vůbec konkurenci. Se 45 body (12+33) trčí nad ostatními tak, že mu i druhý hráč sahá, no… Tvrdit po kotníky, by bylo přehnané. Tak řekněme do pasu. Druhý Dougie Hamilton z Caroliny, prožívající svůj životní rok, má 31 bodů; třetí Cale Makar z Colorada 28. V pořadí ligové produktivity je Carlson pohodlně v první desítce, ve Washingtonu má na druhého Ovečkina náskok 12 bodů!

Hranice 40 bodů dosáhl ve 29. zápase, což nedokázal žádný obránce od dob Ala MacInnise v sezóně 1990-91. Dalšími dvěma góly proti Los Angeles se stal se 42 body nejproduktivnějším obráncem od éry MacInnise a Denise Potvina z ročníku 1975-76. To se ovšem bavíme o časech, kdy byla NHL daleko uvolněnější a ofenzivnější než dnes.

„Nastupuji s hodně skvělými hráči, díky kterým vypadám právě teď docela dobře,“ nechvástá se obránce Washingtonu. „Měli jsme skutečně dobrý začátek sezóny.“

Je to tak. Třiapadesátibodový Washington je na konci třetího adventního víkendu s náskokem nejlepším týmem NHL. Carlson je nejlepším hráčem nejlepšího týmu. Hraje v průměru skoro 25 minut za zápas, v plus minus je druhý v celé lize (+19). Dost na to, aby se přinejmenším dostal do okruhu hráčů, o nichž by se mělo hovořit jako kandidátech na Hart Trophy.

MVP

Cena pro nejužitečnějšího borce obvykle patří útočníkům. V roce 2015 ji vyhrál brankář Carey Price. Obránce naposledy triumfoval v roce 2000, kdy ji před Jaromírem Jágrem o jediný hlas získal Chris Pronger. Pittsburghský novinář tehdy neměl číslo 68 zrovna v oblibě a tak na truc zvolil tehdejšího kapitána St. Louis Blues. Což rozhodlo.

Carlson pomáhá týmu na všech frontách. Hraje přesilovky, oslabení, hromadu času pět na pět. Sbírá spousty bodů. Stíhá odpovědně bránit. A že ho trenér staví proti nejlepším útočníkům soupeře! Jeho letošními protivníky byli, jsou a budou hráči jako Johny Gaudreau, Artemij Panarin, Tyler Seguin, Nathan MacKinnon, Gabriel Landeskog, Jonathan Huberdeau a podobně.

„Hodně se toho namluví o jeho bodech a gólech, které má skutečně ohromující, ale on je vynikající i defenzivně,“ připomíná spoluhráč TJ. Oshie. „Je tam vzadu pevný jako skála, odvádí svou práci každou noc perfektně.

Proč tolik bodů?

Přepočítávat Carlsonovy body na plochu celé sezóny asi v tuto chvíli nemá smysl, přesto to připomeňme. Pokud by se dokázal přehoupnout přes stobodovou hranici, stal by se teprve šestým bekem v historii NHL, který tuto metu pokořil. Dosud se to podařilo Denisu Potvinovi, Alu MacInnisovi, Brinu Leetchovi (všichni jednou), Paulu Coffeymu (pětkrát) a samozřejmě fenomenálnímu Bobbymu Orrovi (šestkrát), který Carlsona v šestnácti letech lákal coby agent do své stáje.

Za letošní vysokou produktivitu vděčí americký zadák do značné míry spoluhráčům. Třiatřicet asistencí je nejvíc mezi obránci, z útočníků jsou lepší jen edmontonské stroje na body Connor McDavid a Leon Draisaitl. Caps jsou tento rok velmi dobří směrem dopředu. „Ofenzivní dynamo“ je poháněno čtyřmi vyrovnanými pětkami s řadou kvalitních útočníků. Z těch méně známých jmenujme třeba TJ. Oshieho, Jakuba Vránu nebo Toma Wilsona.

Capitals má pátou nejlepší přesilovku v lize. Carlson na ní tráví bez osmi vteřin čtyři minuty za zápas, víc dostává jen Alexandr Ovečkin (4:26). Důležitý je také kvalitní herní systém, nastavený Barrym Trotzem, rozvinutý Toddem Reirdenem. Hráči se ho drží a profitují z toho všichni.

Všestranný obránce je klíčovým článkem vítězné mašiny Capitals. „Tvrdě maká, zaslouží si to. Opravdu nejde jen o ofenzivu. Blokuje střely, hraje v nejvyšší rychlosti. Zvládá všechno,“ klaní se Carlsonovi trenér Reirden.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+