Carolina využila absence Pastrňáka, tři týmy v sériích srovnaly

Dnešní program nabídl druhé zápasy u čtyř sérií a bylo vidět, že nikdo nechce prohrát druhý zápas v řadě. Hnedka ve třech případech je série srovnána, pouze Vegas svému soupeři odskočilo, i když až výhrou v prodloužení.

TAMPA BAY LIGHTNING - COLUMBUS BLUE JACKETS

1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Tampa svoji převahu nevyužila, Columbus srovnal sérii

Úvodní minuty naprosto ovládla Tampa, která se dostala do vedení a zasypala branku Blue Jackets mnoha střeleckými pokusy. Columbus těžké chvíle přečkal bez větší úhony a z první šance srovnal a následně se dostal ještě v první části do vedení.

Náskok si Columbus vší silou hlídal, až se nakonec dočkal další branky a odrazil tím nápor soupeře. Tampa se ještě pokoušela něco vymyslet, proti organizované hře Jackets neměla však šanci.

Branky a nahrávky

6. Kučerov (Palát, Point) – 13. Murray (Dubois), 19. Bjorkstrand (Dubois, Texier), 52. Wennberg (Foudy, Foligno).

Stav série: 1:1

Statistické okénko

Střely na bránu: 37 - 22 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, čas 56:18

Joonas Korpisalo (CBJ) – 36 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,3 %, čas 59:58

Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) - 0+0, 0 účast, 3 střely, TM 2, čas na ledě 17:20

Ondřej Palát (TBL) - 0+1, -1 účast, 4 střely, TM 0, čas na ledě 18:05

Tři hvězdy utkání

Joonas Korpisalo, Pierre-Luc Dubois, Alexander Wennberg

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - CHICAGO BLACKHAWKS

4:3pp. (2:0, 1:3, 0:0 - 1:0)

Chicago bylo blízko obratu, Golden Knights však uspěli v prodloužení

Po velmi dobrém výkonu v první třetině hokejisté Vegas rozhodně nepočítali, že se na vítězství takhle nadřou. Chicago se v prostřední části trefilo hned třikrát, srovnalo a zápas nakonec došel až do prodloužení.

V něm se dokázal prosadit Reilly Smith a nasměroval Golden Knights k druhému vítězství. V zápase se střelecky prosadili hned dva Češi - Tomáš Nosek a Dominik Kubalík.

Branky a nahrávky

11. Stastny (Marchessault, Smith), 16. Nosek (Carrier), 38. Stone (Martinez, Marchessault), 68. Smith (Stastny, Cousins) – 24. Dach (de Haan, Kane), 33. Kubalík (Kane, Toews), 40. Strome (Kane, DeBrincat).

Stav série: 2:0

Statistické okénko

Střely na bránu: 39 - 25 | Přesilová hra: 0/1 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Robin Lehner (VGK) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, čas 67:13

Corey Crawford (CHI) – 35 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,7 %, čas 67:13

Česká a slovenská stopa

Tomáš Nosek (VGK) – 1+0, 0 účast, 1 střela na branku, TM 0, čas na ledě: 9:23

Dominik Kubalík (CHI) – 1+0, -1 účast, 2 střely na branku, TM 0, čas na ledě: 19:13

David Kämpf (CHI) – 0+0, -2 účast, 1 střela na branku, TM 2, čas na ledě: 11:56

Tři hvězdy utkání

Reilly Smith, Jonathan Marchessault, Patrick Kane

BOSTON BRUINS - CAROLINA HURRICANES

2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Další vyrovnaný souboj. Tentokrát se šťastným koncem pro Hurricanes

Před zápasem Bostonem otřásla zpráva, že do duelu nenastoupí David Pastrňák, jenž v prvním utkání podal skvělý výkon a výrazně se podepsal pod vítězství Bruins.

Znovu se hrála velice vyrovnaná partie s šancemi na obou stranách. Rozhodující moment zápasu přišel v polovině třetí části, kdy vrátil Dougie Hamilton svůj tým do vedení a Hurricanes si ho již nenechali vzít.

Branky a nahrávky

16. Krejčí (Marchand, Krug), 40. Marchand (Bergeron, Krejčí) – 36. Teräväinen (Svečnikov, Aho), 37. Svečnikov (Nečas, van Riemsdyk), 49. Hamilton (Nečas).

Stav série: 1:1

Statistické okénko

Střely na bránu: 35 - 26 | Přesilová hra: 2/3 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Tuukka Rask (BOS) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, čas 58:43

James Reimer (CAR) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, čas 59:46

Česká a slovenská stopa

Zdeno Chára (BOS) – 0+0, -2 účast, 2 střely na branku, TM 2, čas na ledě 15:51

David Krejčí (BOS) – 1+1, -2 účast, 3 střely na branku, TM 0, čas na ledě 21:05

Ondřej Kaše (BOS) – 0+0, -2 účast, 3 střely na branku, TM 0, čas na ledě 14:18

Martin Nečas (CAR) – 0+2, +2 účast, 2 střely na branku, TM 0, čas na ledě 17:18

Tři hvězdy utkání

Andrej Svečnikov, Dougie Hamilton, Brad Marchand

DALLAS STARS - CALGARY FLAMES

5:4 (2:1, 2:1, 1:2)

Dallas přišel o vedení. V posledních sekundách ale našel sílu na rozhodnutí

Kdyby hokejisté tento zápas nedokázali dotáhnout do vítězného konce, tak by je to mohlo poznamenat až do konce série. Stars vedli pár minut před koncem o dvě branky, v 58. minutě ale srovnal Sam Bennett a vypadalo to, že se půjde do prodloužení.

Čtyřicet sekund před koncem však Corey Perry nádherným pasem našel pod levým kruhem Jamieho Oleksiaka, který v dramatickém závěru trefil vítězství Stars.

Branky a nahrávky

3. Radulov (Benn, Klingberg), 12. Heiskanen (Radulov), 25. Heiskanen (Klingberg, Bishop), 36. Perry (Faksa, Hintz), 60. Oleksiak (Perry, Janmark) – 1. Dubé (Brodie, Giordano), 33. Forbort, 53. Rieder, 58. Bennett (Lindholm, Gaudreau).

Stav série: 1:1

Statistické okénko

Střely na bránu: 36 - 26 | Přesilová hra: 1/4 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Ben Bishop (DAL) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, čas 60:00

Cam Talbot (CGY) – 31 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,1 %, čas 59:37

Česká a slovenská stopa

Andrej Sekera (DAL) - 0+0, 0 účast, 3 střely na branku, TM 0, čas na ledě 15:05

Radek Faksa (DAL) - 0+1, 0 účast, 2 střely na branku, TM 0, čas na ledě 18:59

Tři hvězdy utkání

Miro Heiskanen, Corey Perry, Jamie Oleksiak

