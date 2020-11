Čeká Sharks stěhování? Klub by z centra San Jose mohly vytlačit stavební projekty

Jejich domovem je od roku 1993, v následujících letech by se ale mohl ocitnout v ohrožení. Domovský stánek San Jose Sharks nesoucí název SAP Center se totiž nachází v bezprostřední blízkosti stavebních projektů, které město v centru plánuje.

O co jde? Loni v říjnu San Jose představilo plán přestavby ve čtvrti Diridon, mělo by se jednat až o 250 akrů půdy. Součástí je velký projekt společnosti Google, který zahrnuje zhruba 65 nových budov, parky nebo hotely.

Tato vize se nelíbí organizaci San Jose Sharks, jejíž domácí stadion se nachází v těsné blízkosti. Klub dokonce uvedl, že pokud se plány nezmění, tak by je mohly vytlačit ze San Jose.

Zdá se nepravděpodobné, že by situace mohla zajít až tak daleko. Sharks mají s městem dohodnutý pronájem do roku 2025 a mohou ho prodloužit až o dalších patnáct let. Stavební projekty v centru přesto vnímají jako hrozbu.

„Myslím, že o tom bude rozhodnuto do konce roku 2021,“ prohlásil v rozhovoru s reportéry prezident klubu Jonathan Becher. „Podle mě se o tom bude v příštích čtyřech měsících hodně diskutovat.“

Obavy Sharks se točí hlavně kolem nárůstu očekávaného provozu v centru města, který by podle odhadů mohl být sedmkrát až dvacetkrát větší. Dalším výrazným problémem by pak bylo parkování.

„Věříme v budoucnost hromadné dopravy, ale tady to ještě není systémové. Velká část fanoušků bude v budoucnu na zápasy stále jezdit autem. Nabízí se otázka, jak se lidé k hale dostanou. A pokud se jim to povede, tak nebudou mít kde zaparkovat,“ dodal Becher.

Starosta San Jose Sam Liccardo pro Mercury News uvedl: „Jsem si naprosto jistý, že nic z dlouhodobých ambicí naší komunity v oblasti tranzitu a rozvoje města Sharks neohrozí.“

Organizace každopádně situaci vnímá jinak. I proto vyzvala své příznivce, aby jí v případném vytlačení z města pomohli zabránit.

Sharks v e-mailu své fanoušky požádali, aby městu dali najevo zpětnou vazbu o plánech online i na setkání komunity na začátku prosince. Zároveň vyzvali své příznivce, aby vyjádřili obavy ohledně projektu u místních zákonodárců.

„Jménem našich fanoušků jsme upřímně vyděšeni. Všichni doufají, že se to nějak vyřeší, že to vyřeší město. Ale jedna stará fráze říká, že naděje není strategie,“ zmínil ještě Becher.

