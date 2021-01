Čekaní se vyplatilo. Vítek Vaněček začne sezónu v NHL!

Jedno staré přísloví říká: Kdo si počká, ten se dočká. To si aktuálně může říkat pětadvacetiletý český brankář Vítek Vaněček, který opravdu vytrval a nyní by mohla přijít jeho velká šance. Kouč Capitals Peter Laviolette totiž oznámil, že do sezóny půjde s brankářským tandemem Samsonov - Vaněček.

Pěkně po pořádku. Vítek Vaněček je rodákem z Havlíčkova Brodu, ale již v mládežnických kategoriích přešel do Liberce. Zachytal si i v extraligovém áčku či v Benátkách nad Jizerou. Kromě výběru do šestnácti let prošel také všemi mládežnickými kategoriemi a v roce 2014 si jej Washington zamluvil jako 39. hráče celého draftu.

Od sezóny 2015/16 nastupuje český brankář ve farmářském týmu Capitals a dokonce byl párkrát poslán i do ECHL, ale Vaněček vše ustál a dnes se ukazuje, že udělal velice dobře. Držitel stříbra ze šampionátu osmnáctek dosud neodchytal jediné utkání v NHL.

To by se ale všechno mělo nyní změnit. Na pondělním tréninku Capitals se nechal slyšet hlavní kouč Peter Laviolette, že do sezóny chce jít s jasnou jedničkou Samsonovem, kterému bude krýt záda právě havlíčkobrodský rodák. „Oba mladí brankáři potřebují dostat příležitost,“ pronesl zkušený kouč, který do sezóny počítal s Lundqvistem, ale ten musel na operaci srdce.

„V systému máme pro případ i další brankáře, ale Vaněček a Samsonov předvedli skvělé výkony v kempu. Nyní budou mít šanci ukázat, co v nich je,“ pokračoval Laviolette, který posadil například i Craiga Andersona, od něhož se nejspíše očekávala pozice týmové dvojky.

Faktem je, že se oba brankáři potkali dvě sezóny zpátky v Hershey, kde vytvořili opravdu skvělou brankářskou dvojici a mohlo by jim to klapat i mimo led. Velká šance pro českého brankáře, chopí se jí?

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+