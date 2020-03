Černý jestřáb s polámanými křídly, na hlavu poražený rival. Šampioni NHL psali dějiny

Mezi zámořskou elitou působí dlouhá léta, od šedesátek. Vyhráli Stanley Cup, opakovaně byli ve finále, jejich dres oblékly legendy jako Jacques Plante, Al MacInnis nebo Wayne Gretzky. Ještě nikdy se ale St. Louis Blues nepodařilo porazit Chicago Blackhawks ve všech vzájemných zápasech v jedné základní části. Až do neděle.

29 zákroků.

Čisté konto.

A hlavně sladký pocit ze čtvrté výhry nad tradičním soupeřem. Takový byl nedělní mač ve zkratce pro Jakea Allena, brankáře Bluesmanů.

"Je to fakt super, že jsme letos udrželi proti Blackhawks neporazitelnost," radoval se. "Je to náš největší rival, hrajeme proti nim často. Dlouho se jim na nás dařilo, je fajn, že jsme v poslední době začali vítězit a vylepšili jsme vzájemnou bilanci," dodal.

Ta zní - včetně vyřazovacích bojů - 149 výher pro St. Louis, 187 triumfů pro Chicago. Smírem skončilo 35 duelů.

Blues, obhájci Stanley Cupu, momentálně neválí jen proti úhlavním sokům. Válcují celou NHL, vyhráli devět z posledních deseti zápasů. Porážka Blackhawks má přesto jinší příchuť, už jen kvůli tomu, že Jonathan Toews a spol. to budou mít do play off zase o kus dál.

"Tahle rivalita se každopádně potáhne dál, bude trvat roky. A bude to velká zábava," prohodil Allen, jeden z hrdinů večera. O rozdílový gól se postaral řízný bek Robert Bortuzzo.

Kouč Craig Berube si pochvaloval především defenzivní činnost svých chlapců. Líbí se mu, jak se s blížícími bitvami o stříbrný pohár mužstvo vyladilo formu a že vypadá připravené na další zteč.

Tentokrát bez Jaye Bouwmeestera, jehož sezona a dost možná i kariéra po nedávném kolapsu skončila. Zdraví je přednější. Místo spolehlivého zadáka, který se až do osudné chvíle pyšnil úchvatnou "železnou" sérií, zabral Marco Scandella, posila od montrealských Canadiens.

Letošní play off může být pro St. Louis jiné také z pohledu luxusu při obsazování brankoviště.

Jordan Binnington byl loni jedním z klíčových mužů Blues a na 99% zůstane jedničkou, Allen nicméně září a bude připraven kdykoliv plnohodnotně zaskočit. Svou fazonu potvrdil také proti největším rivalům. To on může za to, že Černý jestřáb má polámaná křídla.

Vzlétne ještě? Ta otázka je na místě, Chicago potřebuje začít opět vyhrávat, jinak se mezi postupovou osmičku nepodívá.

