Česká gólmanská naděje se chystá na draft. Bednář pozici neřeší, chtěl by do Kanady

Ačkoliv termín draftu není jistý, bude se jednat o velkou událost v kariéře několika českých hráčů. Mezi nimi by měl být také gólman Jan Bednář, jehož experti řadí vysoko mezi evropské gólmany.

„Těším se. Hlavně doufám, že si mě někdo vybere. Samozřejmě teď je ta situace taková, že nikdo neví, kdy to bude. Ale kdo by se netěšil,“ říká před draftem do National Hockey League Bednář.

Sedmnáctiletý Jan Bednář má za sebou již dvě sezony v dospělém hokeji. Při svém debutu v sezoně 2018/2019 ohromil českou soutěž, když naskočil do celkem patnácti zápasů a pomohl svým Karlovým Varům k setrvání v extralize. Letos kromě Energie (13 zápasů – 88,4% úspěšnost) nastupoval rovněž v prvoligovém Sokolově (24 zápasů – 87,3% úspěšnost), zkušenosti s dospělým hokejem tedy má.

Oproti některým svým vrstevníkům se Bednář nevydal cestou zámořských mládežnických soutěží, avšak setrval v Česku. „Nějaké nabídky tam byly, ale společně s agentem a samozřejmě s rodiči jsme se o tom docela dlouhou dobu bavili a usoudili jsme, že jsem tu celou sezonu chytal dospělý hokej, což byl nějaký posun v té kariéře. Zvolili jsme tedy tuto variantu,“ líčí.

Bednář rovněž pravidelně nastupoval v mládežnických reprezentacích Česka. Karlovarský gólman, který měří 194 centimetrů, je na svou výšku velmi pohyblivý, zdobí ho taktéž hra s hokejkou.

Všímají si ho i skauti, kteří ho v tradičním žebříčku před draftem zařadili na druhé místo za Rusem Jaroslavem Askarovem. Server eliteprospects.com zařadil Bednáře na 88. pozici, portál Future Considerations jej pak pasuje na 91. příčku.

Má urostlý brankář představu, kdy by ve výběru talentů mohl přijít na řadu? „Ani ne, hlavně chci, aby si mě někdo vybral. U těch gólmanů je to trochu specifické. Nemám nějaké vysoké nároky, vím, že v prvním kole určitě nebudu. Potom je to u gólmana víceméně jedno, tam záleží, aby si mě vybrala dobrá organizace a abych se pak dále rozvíjel,“ přeje si odchovanec Karlových Varů.

Kdyby si česká naděje mohla vybrat své budoucí působiště, směřovaly by její kroky do Kanady. „Vysněnou destinaci ani nemám, spíš jsem vždy chtěl hrát hokej v Kanadě, protože tam to je náboženství a všichni tam tomu výborně rozumí. Kdybych si mohl nějak vybírat, tak bych si asi zvolil nějaký kanadský klub.“

Z důvod koronavirové pandemie se v zámoří spekuluje, že letošní draft do National Hockey League proběhne online.

„Vzhledem k té situaci, která teď je, by to bylo asi nejlepší řešení. Asi je nesmysl riskovat nějaké nakažení. Myslím, že takhle proběhl už jeden draft do NFL a proběhlo to celkem v klidu, takže s tímto by neměl být problém. V aktuální situaci je to dobré řešení. Samozřejmě ti kluci, kteří by byli v prvním kole a jeli by tam, budou o tu zkušenost ochuzeni. Z mého hlediska mě to ani nijak nemrzí,“ hlásí Bednář.

