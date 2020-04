Český hokej a NHL prodloužily smlouvu o přestupech hráčů o jeden rok, tj. do konce ročníku 2020/21. Smlouva, podepsaná v červnu 2013 a původně platná do konce aktuální sezony, upravuje pravidla a finanční podmínky při přestupech českých hráčů do NHL.

Při přímém přestupu získávají kluby na jejím základě částku 260 tisíc dolarů za hráče, resp. 350 tisíc dolarů, pokud v sezoně přestoupí více než deset českých hokejistů. Při nepřímém přestupu činí smluvní částka 30 tisíc dolarů.

Na ročním prodloužení smlouvy za původních podmínek se s NHL dohodly i všechny další svazy, které jsou jejími účastníky – federace Běloruska, Dánska, Finska, Francie, Lotyšska, Německa, Norska, Rakouska, Slovenska, Švédska a Velké Británie. Novým signatářem se při prodloužení kontraktu stala také Švýcarská federace ledního hokeje.

České kluby získaly za přestupy hráčů už téměř 260 milionů korun

„V minulosti jsme mezi účastníky smlouvy chyběli a přicházeli tak o značné finanční prostředky. Po několikaletém úsilí se smlouvu podařilo uzavřít v roce 2013, přičemž naše kluby získaly od té doby za přestupy hráčů téměř 260 milionů korun,“ uvedl prezident Českého hokeje Tomáš Král.

