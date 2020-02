Český víkend v Coloradu: Kautovy první starty v NHL, Francouzovy těsné výhry

Parádní víkend mají za sebou dva Češi v dresu Colorada. Devětadvacetiletý Pavel Francouz pomohl při absenci Philippa Grubauera Lavině ke dvěma výhrám ve dvou dnech, Martin Kaut odehrál po středečním debutu druhý a třetí zápas v NHL a připsal si první bod.

Francouzovy triumfy jsou o to cennější, že bodový zisk stál a padal s jeho výkony. Útočníci Colorada se věru neblýskli, za 125 minut dali všehovšudy dva góly, ale stačilo to! V pátek vychytal český gólman svou první nulu v kariéře při nejhubenější možné výhře 1:0 nad Anaheimem, v sobotu inkasoval jen jednou při nájezdovém triumfu 2:1 nad Los Angeles.

„Pro brankáře je vždycky skvělé, když neinkasuje moc gólů. Ale upřímně, hráli jsme dobře v obraně,“ komentoval své úspěchy Francouz. „Nedovolili jsme soupeřům v pátek ani dnes moc šancí, takže myslím, že je to spíš výsledek týmové práce,“ podotkl skromně.

Ten víkend byl pro českého muže v masce mimořádný z víc důvodů. Předně prodloužil v Coloradu smlouvu, která mu pro příští dvě sezóny garantuje příjem čtyř miliónů dolarů. Za další přivítal v mužstvu krajana. Martin Kaut byl v době mohutné marodky Avs konečně povolán z farmy nahoru. Oč méně je setkání dvou Čechů v jedné kabině NHL v současnosti obvyklé, o to bylo příjemnější.

„Nemáme moc českých hráčů v NHL, to je smutný fakt pro celou naši zemi,“ připomněl Francouz po svém prvním shutoutu v kariéře. „Takže kdykoli někdo přijde a hraje tak dobře jako Martin dneska – pěkná akce, pěkná přihrávka – jsem si jistý, že jsou lidé doma v Česku šťastní.“

Gólman vypíchl Kautovu akci, která stála u zrodu jediné branky večera. Dvacetiletý forvard zachytil chybnou rozehrávkou soupeře, chvilinku počkal a naservíroval puk J.T. Compherovi, jenž ho rychlou střelou uklidil do sítě. Pro brněnského rodáka to byl první bod v NHL.

„Byla to velká noc pro nás i pro naši zemi. Jsme malá země,“ dodal Kaut.

Pavel Francouz prožívá vynikající období. Už v týdnu ve středu odvedl svoje při výhře 3:1 nad Ostrovany. Během tří utkání tedy inkasoval pouhé dvě branky. „Je trpělivý, tvrdě maká v tréninku, počkal si na svůj čas. Když dostane příležitost, je dobrý. Ve svých zápasech byl opravdu dobrý,“ pochválil českého brankáře trenér Jared Bednar.

Generální manažer Joe Sakic ve středu naznačil, že se míní poohlédnout po posile do brankoviště. Čas má do pondělka. Čím dál víc to ale vypadá, že to nebude potřeba. Pokud už ano, půjde spíš o dvojku za Francouze; čistě na dobu, než se Grubauer uzdraví.





