Chci ukázat, že na to pořád mám, zmínil se gólman Cory Schneider

Jeden z často probíraných brankářů, bohužel spíše z důvodu nepřesvědčivých výkonů než kvůli skvělým zákrokům. Cory Schneider se pro stanici TSN rozpovídal o několika posledních letech, která pro něj představovala především trápení.

Za poslední čtyři sezony se nedostal ani jednou v National Hockey League na hranici 91% úspěšnosti zákroků, jeho nejlepší počin činil v ročníku 2016/2017 hodnotu 90,8%. Od té doby se Schneiderova čísla pouze zhoršovala.

Letos dostal na nejvyšší úrovni další šanci, znovu ji ale nevyužil. Vedení Devils už s rodákem z Marblehead nemělo tolik trpělivosti jako dříve, a tak má Schneider v aktuálně přerušeném ročníku na svém kontě více startů ve farmářské AHL než v NHL.

Za třináct utkání v nejlepší hokejové lize světa se dostal v úspěšnosti jen na 88,7% a průměr měl 3,53 inkasované branky na zápas. V AHL odchytal o jedno klání více (90,3% úspěšnost).

Co stále žene bývalého brankáře Canucks dál i v období nepřesvědčivých výkonů? „Mnoho různých věcí. Chcete hrát na nejvyšší úrovni a vydat ze sebe to nejlepší, co dokážete. Do toho mi pomáhá hodně lidí – moje rodina, manželka, děti. V posledních letech nesli nápor, kdy jsem byl buď poslán na farmu, nebo jsem cestoval,“ řekl Schneider.

„Bylo by hezké se vrátit, být doma, dát jim možnost mě sledovat a ukázat jim, že na to pořád mám, to je pro mě velká motivace. Ale také prostě dokázat, že i v tomto věku mohu stále hrát dobře a být efektivní. Možná ne tak jako dřív, ale nějak ano. Mohu Devils poskytnout něco jak na ledě, tak mimo něj,“ pokračoval čtyřiatřicetiletý Američan.

Trocha naděje svitla v Schneiderovi těsně před přerušením aktuální sezony. Ve svých posledních čtyřech startech se mohl pochlubit bilancí 3-0-1 a 95,1% úspěšností zákroků. Uvidíme tohoto gólmana ještě v National Hockey League alespoň v pozici mentora talentovaného Mackenzie Blackwooda?

