Chicago se stalo nejlepším týmem dekády, jak si vedly celky v ostatních anketách?

Kalendář ukazuje poslední den roku 2019 a zároveň tedy i dekády, jak by řekli v zámoří 2010s years. Není tak lepší čas ohlédnout se zpět, co se nám od roku 2010 do tohoto dne v NHL událo a jaké týmy si vysloužily během tohoto desetiletí označení nejlepších celků od roku 2010.

Jednoznačně co se týče zisků Stanleyova poháru je na samé špici Chicago Blackhawks. Kdo sleduje NHL až poslední 3 sezony a neví o historii příliš mnoho, pravděpodobně bude trochu zaskočen. Jestřábi však v čele se svým kapitánem Jonathanem Toewsem dokráčeli hned třikrát pro prestižní trofej a žádný jiný tým je nedokázal překonat. Hned vzápětí Blackhawks sekunduje Pittsburgh s Los Angeles, jenž se radoval od roku 2010 ve finále Stanley Cupu 2krát. Po jednom triumfu si pak připsaly celky Washingtonu, Bostonu a úplně poslední St. Louis.

Dle zámořské stanice ESPN, která srovnávala vítězné týmy z jednotlivých sezon dopadl žebříček následovně:

Chicago Blackhawks (09/10) Pittsburgh Penguins (15/16) Boston Bruins (10/11) Los Angeles Kings (13/14)

Jako další anketa se vyhodnocovaly nejlepší týmy, které skončili na druhém místě. Jak se však říká, druhé místo je veřejností bráno jako úspěch. V NHL však je pohled o trochu jiný, jelikož za pár let si stejně všichni pamatují jenom vítěze. Roli poražených finalistů nejlépe znají hráči Bostonu, kteří ze tří účastí ve finále od roku 2010 odcházeli poraženi hned dvakrát. Naposledy letos na jaře. Žádný jiný tým si však již hořkost prohry těsně před branami nekonečné slávy vychutnávat nemusel. Týmy Philadelphie, Vancouveru, New Jersey, New York Rangers, Tampa Bay, San Jose, Nashville a Vegas se řadí k právě těm smutnějším na konci Stanley Cupu v tomto desetiletí. Je nutno zmínit, že Vancouver se stal jediným (!) kanadským kádrem, který si od roku 2010 zahrál finále Stanleyova poháru.

Nejlepší celky na druhém místě dle jednotlivých ročníků:

Vancouver Canucks (10/11) San Jose Sharks (15/16) Tampa Bay Lighting (14/15) Boston Bruins (18/19)

Kdo se stanem největším překvapením 2010s let by pravděpodobně byl schopen uhádnout každý hokejový laik. Než se však dostaneme k samotné stupnici týmů, pojďme si k tomuto tématu říci něco více. Montreal v roce 2010 postoupil až z osmého místa a hne dokázal vyřadit vítěze Prezidentské trofeje v podobě Washington Capitals. Jejich jízda pokračovala i ve druhém kole, kdy vyřadili Pittsburgh, ve finále konference je však již jejich další pensylvánský soupeř zastavil a poslal na dovolenou. Podobný případ v roce 2012 potkal Los Angeles, kteří však svou pouť dokončili v nečekaný zisk Stanley Cupu. Samozřejmě ve výběru nesmí chybět ani jedna z největších senzací z posledních let – Vegas Golden Knights.

Pořadí největších překvapení dle jednotlivých ročníků poslední dekády:

Vegas Golden Knights (17/18) Los Angeles Kings (11/12) Montreal Canadiens (09/10)

