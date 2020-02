Co je to s tebou? Kassian předvedl další zkrat a Černák nechápal

Arména v sobě nezapře, po předcích zdědil horkou krev. Zack Kassian patří mezi největší bouřliváky v NHL a nechodí pro ránu daleko. Nedávno to poznal Matthew Tkachuk, kterého edmontonský ochránce hvězd řezal hlava nehlava a vůbec mu nevadilo, že starší syn hokejové legendy nejeví o rvačku sebemenší zájem. Výsledek? Suspendace na dva mače. Teď visí ve vzduchu další trest.

Kassian ve čtvrtečním utkání proti Tampě kopl Erika Černáka bruslí.

Pamětníkům se jistě vybavily podobné incidenty z minulosti, třeba Martin Havlát proslul jako "Kicking bird". Za zatmění mysli a následný kopanec dvakrát dostal stopku, jednou dokonce na pět zápasů.

Potrestá "disciplinárka" Kassiana, který je je už známým recidivistou a dodržováním pravidel NHL má problém? Rozhodčí na ledě ho nevyloučili, nicméně to není směrodatné. Podobné manévry, jak ukazují zkušenosti z minulosti, suspendací končívají.

Holohlavý pořízek se snažil před novináři ospravedlnit: "Černák mě držel za nohu a ode mě to byla jen reakce na jeho chování. Chtěl jsem, aby mě pustil. Šlo mi jen o to, abych si uovlnil nohu a mohl dál hrát."

Černák, který se ocitl po střetu u mantinelu na ledě se dvěma protihráči, pro Kassianův zkrat mnoho pochopení neměl. "Co je to s tebou?" obořil se na něj, poté co schytal kopnutí bruslí do hrudníku.

"Ani mi na to neodpověděl. Každopádně jsem rád, že se netrefil výš," říkal slovenský obránce po zápase přítomným žurnalistům. "Přišlo mi, že byl docela vzteklý, ale podle mě takovéhle věci do hokeje nepatří. Tohle se na ledě dít nemá, "dodal.

Kassian si to samé nemyslí. Bere svůj čin jako prostou snahu vyprostit sebe a také svého spoluhráče Joshe Archibalda. "Víte, kdybych ho nakopl opravdu silou, odletěl by a já bych byl potrestán."

Třeba se trestu ještě dočká.

Jen pro připomenutí, osmadvacetiletý forvard sbírá suspendace už od juniorky. V NHL vyfasoval mimo jiné i stopku na pět mačů za to, že ostrým hitem zlomil čelist Samu Gagnerovi.

Nová Sazkabet aplikace je tu! Stáhni si ji a měj kurzové sázení vždy po ruce.



Share on Google+