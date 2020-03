Co kdyby šla NHL po pauze rovnou do play-off? Jaké by byly dvojice?

Kvůli šířícímu se koronaviru přerušila National Hockey League letošní sezonu. O tom, zda se tento ročník vůbec dohraje, popřípadě v jakém formátu, se v tuto chvíli dá jen spekulovat. Jak by to ale vypadalo, kdyby se vedení soutěže rozhodlo skočit rovnou do vyřazovací části?

Začněme tím, jakým způsobem by se dvojice pro vyřazovací část určily. Jelikož všechna mužstva nemají odehrán stejný počet zápasů, mohl by být rozhodujícím faktorem procentuální zisk bodů.

V tomto případě by dvojice vypadaly následovně:

VÝCHODNÍ KONFERENCE

Boston Bruins (71,4 %) – New York Islanders (58,8 %)

Tampa Bay Lightning (65,7 %) – Toronto Maple Leafs (57,6 %)

Washington Capitals (65,2 %) – Carolina Hurricanes (59,6 %)

Philadelphia Flyers (64,5 %) – Pittsburgh Penguins (62,3 %)

Těsně mimo:

Columbus Blue Jackets (65,5 %), Florida Panthers (56,5 %), New York Rangers (56,4 %)

ZÁPADNÍ KONFERENCE

St. Louis Blues (66,2 %) – Calgary Flames (56,4 %)

Colorado Avalanche (65,7 %) – Dallas Stars (59,4 %)

Vegas Golden Knights (60,6 %) – Nashville Predators (59,5 %)

Edmonton Oilers (58,5 %) – Vancouver Canucks (56,5 %)

Těsně mimo:

Winnipeg Jets (56,3 %), Minnesota Wild (55,8 %), Arizona Coyotes (52,9 %)

Toronto by v tomto případě nenarazilo na Boston, tedy svého tradičního soupeře pro první kolo, ale na Tampu Bay. Hokejoví nadšenci by se mohli rovněž těšit na pensylvánské derby mezi Philadelphií a Pittsburghem.

Z tohoto rozhodnutí by těžil třeba Vancouver, který je v aktuální tabulce mimo pozice zaručující play-off. Naopak například Winnipeg by jen o kousíček do vyřazovací části neproklouzl, byť v tuto chvíli drží první divokou kartu v Západní konferenci.

„Všechny možnosti jsou na stole. Já doufám a očekávám, že v nějaké formě budeme schopni sezonu dohrát a budeme moci někoho ocenit Stanley Cupem,“ vyjádřil se Gary Bettman, komisionář National Hockey League.

Pakliže dojde rovnou na play-off, je možné, že se série nebudou hrát na čtyři vítězná utkání, nýbrž pouze na tři.

Jednou z variant může být také nechat do vyřazovací části postoupit pouze osm celků, namísto původních šestnácti. To se však zdá jako nejméně šťastné rozhodnutí.

Vše se pochopitelně bude odvíjet od situace kolem koronaviru, vždyť zdraví je na prvním místě!

