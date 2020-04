Connor McDavid: Mohlo by to být jedno z nejlepších play off!

Jsou to skoro tři týdny, co NHL ohlásila nucenou přestávku. Bohužel zatím není ani trochu jasné, zda bude možné přeseknutou sezónu dokončit. Pokud ale k návratu na led na jaře nebo v létě dojde, Mark Giordano věří, že bude po všech stránkách velkolepý.

„Je to frustrující. Velké zklamání. Nicméně musíme udělat, co je správné.“ řekl během video konference s několika dalšími hráči Západní konference lídr Calgary Flames. „ Pokud se ale vrátíme k hraní, myslím, že to bude jedno z nejlepších play off vůbec. Všechny týmy totiž budou mít své chlapy zdravé a připravené. K dispozici budou ty skutečně nejlepší verze jednotlivých týmů.“

Mluvit o zdravých týmech zní v době, kdy přibývá nakažených covid-19, možná trochu podivně. Giordano ale samozřejmě předpokládá, že pandemie bude vyřešena, no a jako bonus si hokejisté během dlouhé pauzy stihnou doléčit různé šrámy a zranění, které je dřív sužovaly.

Jedním z hráčů, s ním sdílel video konferenci, byl Connor McDavid z Edmontonu. V době přerušení soutěže byli jeho Oilers druzí v Pacifické divizi s 83 body, Flames třetí se 79 body. Kdyby snad nedošlo k dohrání základní části a postupovalo se podle průběžné procentní úspěšnosti, Edmontonu by to na postup stačilo určitě, Calgary by se protáhlo s divokou kartou.

Padají návrhy na dvanáct postupujících a rovnou odpálit boje o Stanley Cup. Connor McDavid si ale třeba myslí, že začít rovnou pohárovou částí může být nebezpečné. „Chceme spravedlivou sezónu, to znamená úplnou sezónu. Pokud to půjde, budeme ji preferovat,“ říká hvězda Edmontonu.

„Nemyslím, že můžeme vlétnout do zápasu číslo jedna play off, Calgary na Edmonton, chlapi tam budou jezdit a zabíjet se navzájem, když jsme nehráli zápas dva měsíce… Chceme zdravé hráče a jistotu, že bude každý připravený na vyřazovací část. Myslím, že by to mohlo být jedno z nejlepších play off, jaké jsme viděli,“ souhlasí s Giordanem.

Dokud naděje žije, dělají hráči všechno pro to, aby byli ve formě. McDavid zveřejnil video, na kterém mu bývalý útočník, dnes tréninkový a výživový specialista Gary Roberts, zadává domácí cvičení. Když nemáte k dispozici vybavené fitness centrum, musíte se vracet ke klasice. Platí to pro všechny.

„Hodně shybů a ‚old-school‘ cvičení,“ vysvětluje Giordano, jenž zůstává izolován v Calgary se svou ženou a dvěma dětmi. „Myslím, že i za půl hodinky až hodinku denně se dá s váhou vlastního těla udělat hodně práce. Co nám vadí, že nemůžeme obout brusle. Proto hledáme jiné aktivity. Někdy je těžké se motivovat, ale musíte se s tím poprat.“

Jinak se i hvězdy NHL, podobně jako většina běžných lidí, baví hlavně virtuálními chaty. „Létají mezi námi různé srandovní obrázky a hlášky. Hlavně Zac Rinaldo a Milan Lucic rozjíždí rozhovory snad každý den. Jak někdo začne, neskončí to. Telefon vám bzučí celý den. Začínám mít problém s baterií, protože mi chodí pořád něco,“ směje se Mark Giordano.

