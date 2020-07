Crosby patří po bok Gretzkyho, myslí si Orr

To, že je Sidney Crosby vynikající hokejista, je věc, o které se nedá ani mluvit. Jeho kariéra je ověnčena množstvím úspěchů, samozřejmostí jsou Stanley Cupy i individuální trofeje. Diskuzi ale dokáže rozpoutat otázka, jestli je tento Kanaďan nejlepším hráčem historie vůbec. Jistý si není ani legendární Bobby Orr.

Nicméně Orr, jenž byl hvězdou NHL hlavně na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století, se pro The Athletic vyjádřil, že Crosby jednoznačně patří do nejlepší pětice hráčů historie.

Kromě něho do top pětky patří Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Gordie Howe a trochu neskromně i Orr sám.

„Do téhle skupinky patří, to mi věřte,“ řekl Orr, mimochodem osminásobný vítěz trofeje pro nejlepšího obránce soutěže. „Je prostě výjimečný. Jsem si jistý, že ať už se zeptáte Waynea či Maria, řeknou vám to samé, co já. Do té pětky prostě patří.“

„Samozřejmě, že má kupu talentu a taky velký chtíč, ale podívejte se, čím vším si prošel,“ pokračoval Orr. „Prodělal takové množství zranění. I přes to toho tolik dokázal. Všechny ty Stanley Cupy, svým gólem vyhrál olympiádu. A pak ta čísla, která produkuje. Dokázal prostě všechno, je to jeden z nejlepších hráčů historie.“

Orr narážel zejména na otřesy mozku, které Crosby prodělal, když byl mladší, problémy měl také třeba s kolenem. I tak ale dokázal vyprodukovat 1 263 bodů v 984 zápasech základní části, což dělá průměr bodu na zápas 1,28. To ho řadí na šesté místo historických tabulek.

Všechno to ale není jenom o umu a kanadských bodech. Dle Orra je Crosby také výjimečný člověk. „Za ty roky už jsem Sida stihnul poznat a ujasnit si, jaký na něj mám názor,“ vysvětloval Orr. „Pravdou je, že mi hodně připomíná Maria Lemieuxe. Jsou to výjimečné lidské bytosti. Je mi jasné, že to je taky proto, že za tu dobu, co je Sid v Penguins, na něj měl Mario velký vliv.“

„Myslím, že Sid byl od přírody vždycky dobrý člověk, ale Mario ho udělal ještě lepším. Mimo led jsou prostě stejní,“ dodal legendární obránce.

Na závěr padla otázka také na to, kdo by se v budoucnosti do této vybrané společnosti mohl přidat. Není překvapením, že Orr zvolil dalšího Kanaďana táhnoucího další legendární tým.

„Řekl bych, že jednou se mezi ty nejlepší určitě zařadí Connor McDavid,“ nepřekvapil svým výběrem Orr. „Ale chtěl bych zopakovat, že Sidney už tam patří. Je to úžasná osoba i hráč. Mám ho opravdu rád a chovám k němu velký respekt.“

