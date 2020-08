Dallas může vybojovat mečboly. Pokračují i další dvě série

Semifinálové série obou konferencí jsou již v plném proudu a výrazně se přiblížit postupu na Západě může Dallas. Tomu se povedlo vyhrát nad Coloradem už dva zápasy a zahraje si o pomyslné mečboly. Hrát se budou i další dva zápasy.

21:00 Philadelphia Flyers - New York Islanders

Stav série: 0-1

Úvodní klání série mezi Philadelphií a New Yorkem Islanders přineslo trochu překvapivě hladkou výhru Ostrovanů, kteří svého soupeře přehráli 4:0. Tým, který se do play-off musel prokousat skrz předkolo, rozhodně není v této sérii papírovým favoritem, ale potvrdil, že se s ním musí počítat.

Flyers nutně musí zlepšit všechny aspekty své hry. Jediné, co je může těšit, je jejich dobrá disciplína, kterou v prvním klání předvedli. V celém utkání byli vyloučeni jen dvakrát, což je rozhodně pozitivní. Dlouho sice hráli se svými soupeři vyrovnanou partii, ale ve třetí třetině jim odešla defenziva, třikrát inkasovali, a to přitom z pouhých sedmi střel na branku. Spokojení nemohli být ani s výkonem brankáře Harta, natož s ofenzivní částí hry.

Druhý zápas série určitě vynechá na straně Flyers Oscar Lindblom a v dresu Islanders Johnny Boychuk.

02:00 Boston Bruins - Tampa Bay Lightning

Stav série: 1-1

Souboj mezi Bostonem a Tampou je před třetím zápasem vyrovnaný 1:1. O srovnání se Blesky postaraly v noci z úterý na středu, kdy se jim povedlo vyhrát 4:3 po prodloužení, když v 65. minutě utkání rozhodl o vítězství český útočník Ondřej Palát.

Bruins, kteří se v předchozí sérii proti Carolině blýskli zejména kvalitní obranou a prací Jaroslava Haláka, prohráli po šňůře čtyř výher v řadě a nezachránily je ani dvě asistence Davida Pastrňáka. Důležitým faktorem celého zápasu bylo, že Tampa své soupeře drtivě přestřílela v poměru 40-25.

Celkově na branku Bostonu míří až příliš střeleckých pokusů soupeře a vzhledem ke kvalitě střelců Lightning je to věc, s níž potřebují hráči Bostonu něco udělat. Čím víc střel totiž míří mezi tři tyče, které hájí slovenský brankář, tím větší je šance, že mu pár puků propadne za záda. Jestli Boston hodlá v této sérii úspěšně bojovat o postup do finále, potřebuje eliminovat útočnou sílu soupeře, který byl v základní části nejproduktivnějším týmem Východní konference (nasázel 245 gólů).

Tampě by se mohl do sestavy vrátit Ryan McDonagh, další návraty nebo nová zranění nejsou u obou týmů registrované.

04:30 Dallas Stars - Colorado Avalanche

Stav série: 2-0

Série mezi Dallasem a Coloradem probíhá zcela jinak, než se předpokládalo. Stars, byť po celou sezonu neměli úplně ideální střeleckou formu, dokázali nasázet ve dvou zápasech 10 branek a po zásluze si připsali dvě výhry.

Colorado, které bylo papírovým favoritem, sice přišli o svou jedničku Grubauera, ale svádět porážky na Pavla Francouze by bylo hodně krátkozraké. Lavinám se v prvních dvou zápasech nepovedlo vůbec navázat na výkony z předchozí série, ani ze skupiny o umístění, a to ani z hlediska útoku.

Své soky přitom v obou zápasech přestříleli. Zatím ale naráží na dobré výkony Antona Chudobina, který se při absenci Bena Bishopa prozatím prezentuje ve výborné formě a dokonce se zdá, že oproti sérii s Calgary jeho výkony v brankovišti ještě rostou.

Avalanche tak reálně hrozí, že v boji o postup do finále do Západní konference budou tahat za kratší konec. Nutně potřebují ve třetím duelu zvítězit, aby nepustili Stars k pomyslným mečbolům. V utkání se kromě Grubauera budou ovšem muset obejít bez obránce Johnsona. Vrátit do sestavy by se naopak mohl Calvert.

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+